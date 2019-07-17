СК завел дело на московских чиновников из-за усыновления детей однополой семьей
17 июля 2019 18:43
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"Главным следственным управлением Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц отдела социальной защиты населения района Марьино Юго-Восточного административного округа Москвы по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей по осуществлению контроля за условиями жизни и воспитания усыновленных детей вследствие недобросовестного отношения к службе, повлекшего существенное нарушение прав и законных интересов граждан, а также охраняемых законом интересов государства (ч. 1 ст. 293 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, "мужчина с 2010 года воспитывает двух малолетних усыновленных мальчиков, проживая с другим мужчиной". "При этом он пропагандирует нетрадиционные отношения, формируя у детей искаженные представления о семейных ценностях, нанося вред их здоровью, нравственному и духовному развитию", - говорится в пресс-релизе.
Следствие считает, что сотрудники соцзащиты, "достоверно зная о сложившейся ситуации в семье усыновленных детей, не предприняли надлежащих мер по защите несовершеннолетних от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".
В свою очередь глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков сообщил в своем телеграм-канале, что подобное уголовное дело возбуждено в РФ впервые. "Следственный комитет РФ в Москве возбудил уголовное дело о халатности из-за проживания двух усыновленных детей в однополой семье. Впервые такое", - написал Чиков.
Добавим, президент РФ Владимир Путин и другие высокопоставленные чиновники РФ не раз высказывались против однополых браков и отношений, что давало повод для обвинений в гомофобии. На днях в очередной раз эту тему затронула спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".
Матвиенко отметила недопустимость "размывания" таких фундаментальных основ, как семья, дети и родители. По ее мнению, усыновление детей однополыми семьями ведет к вырождению человечества.
"В законодательстве некоторых государств вместо слов "мама", "папа" введены новые понятия "родитель номер один " и "родитель номер два". Можно ли представить, что вместо первого слова "мама", младенец произнесет - "родитель номер один"?" - пояснила Матвиенко. Ее слова приводит "Новая газета".
Универсальной формулы счастья не существует, оговорилась Матвиенко. Однако в целом, по ее мнению, для счастья человеку нужны возможности для самореализации и духовного раскрытия, нужно "жить в обществе, которое гармонично с его установками" и в котором есть справедливость, нужно быть свободным и чтобы его уважали. Государство должно строить свою фелицитарную политику (политику счастья) исходя из необходимости создать такие условия, передает "Интерфакс".
В 2014 году было подписано постановление правительства, которое запретило гражданам стран, в которых разрешены однополые браки, усыновлять детей-сирот из России. Помимо этого, с 2013 года в России действует административное наказание за гей-пропаганду среди несовершеннолетних, предусматривающее штрафы до ста тысяч рублей.
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Комментарии
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