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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

СК рассказал о ходе расследования инцидентов в элитном московском роддоме № 27. Видео

10 января 2020 22:29
90
В учреждении поддерживали идею естественных родов, однако позже стало известно, что кесарево там не делали даже тем, кому это было нужно.
В учреждении поддерживали идею естественных родов, однако позже стало известно, что кесарево там не делали даже тем, кому это было нужно. В результате пострадали трое новорождённых, один умер, передает life.ru.

СК РФ рассказал о ходе расследования дела о гибели и травмировании новорождённых в элитном московском роддоме № 27. Следователи возбудили уголовное дело в отношении заведующей учреждением Марины Сармосян, она находится под домашним арестом, ещё несколько врачей временно отстранены от работы.

— В следственные подразделения Москвы и Московской области стали обращаться граждане в связи с ненадлежащим оказанием в медучреждении медицинской помощи при родоразрешении, следствием которого стали неизгладимые последствия для здоровья малышей. В настоящее время следователи тщательным образом разбираются во всех обстоятельствах произошедшего в рамках расследуемого уголовного дела, — говорится в сюжете на канале Следственного комитета России в YouTube.

В деле фигурирует четыре случая родов, которые закончились смертью малыша или рождением детей с тяжелейшими осложнениями для здоровья. Ранее сообщалось, что Сармосян поддерживала идею естественных родов и гордилась тем, что в её клинике мало кому делают кесарево сечение. Однако позже стало известно, что его не делали даже тем, кому это было нужно.

Ранее Департамент здравоохранения Москвы сообщил, что по результатам внутренней служебной проверки, проведённой после жалоб нескольких рожениц, было принято решение о полной смене руководства роддома, включая заведующих отделений. Марину Сармосян арестовали 8 декабря 2019 года, но позже посадили под домашний арест.



Фото:    соцсети

 
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Комментарии


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