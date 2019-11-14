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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Руководителя авиационного завода «Авиакор» Алексея Гусева не посадят на 10 лет — суд прекратил рассмотрение его дела

14 ноября 2019 22:51
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Инициатором уголовного преследования руководителя «Авиакора» стала Самарская прокуратура по надзору за исполнением законов на особо режимных предприятиях.
Об уголовном преследовании Гусева  стало известно еще в 2016 году, а до суда дело довели к середине 2018 года. Топ-менеджеру «Авиакора» вменили статью «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия», максимальная санкция которой — до 10 лет колонии, передает «СО» ОНЛАЙН.

Инициатором уголовного преследования руководителя «Авиакора» стала Самарская прокуратура по надзору за исполнением законов на особо режимных предприятиях. Согласно фабуле дела, Алексей Гусев потратил деньги, выделенные «Авиакору» в рамках оборонзаказа, на нужды предприятия. Потерпевшая сторона — Минобороны РФ, не дождавшаяся от самарского предприятия поставок 5 самолетов Ан-140. Сумма дохода, полученного самарским заводом благодаря смекалке Алексея Гусева — почти 122 млн руб. Но деньги оказались чужие, они были перечислены по контракту с Минобороны РФ, а их расходование было нецелевым — так считают следствие и прокуратура. Как посчитали правоохранители, предприимчивость Гусева привела к недопоставке военному ведомству пяти самолетов Ан-140 и нанесению ущерба в 1,347 млрд рублей.

Но 5 ноября 2019 года истек срок давности уголовной ответственности, в связи с чем рассмотрение уголовного дела в отношении Гусева прекратили. Об этом «СО» ОНЛАЙН сообщили в Кировском районном суде Самары.

Гусев работает на «Авиакоре» с 1988 года, а с 2009 года — руководит им, но по очень хитрой схеме. Он директор ООО «Авиакор-Самарский авиационный завод», а в отношении основного предприятия — АО «Авиакор-Авиационный завод» выполняет лишь функции представителя управляющей организации. Предприятие входит в машиностроительный дивизион холдинга Олега Дерипаски «Базовый Элемент» и уже несколько лет не строит самолеты, а только чинит их. 
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Комментарии



Закон
14 ноября 2019  22:51
Инициатором уголовного преследования руководителя «Авиакора» стала Самарская прокуратура по надзору за исполнением законов на особо режимных предприятиях.
Руководителя авиационного завода «Авиакор» Алексея Гусева не посадят на 10 лет — суд прекратил рассмотрение его дела
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