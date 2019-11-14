Руководителя авиационного завода «Авиакор» Алексея Гусева не посадят на 10 лет — суд прекратил рассмотрение его дела
14 ноября 2019 22:51
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Инициатором уголовного преследования руководителя «Авиакора» стала Самарская прокуратура по надзору за исполнением законов на особо режимных предприятиях. Согласно фабуле дела, Алексей Гусев потратил деньги, выделенные «Авиакору» в рамках оборонзаказа, на нужды предприятия. Потерпевшая сторона — Минобороны РФ, не дождавшаяся от самарского предприятия поставок 5 самолетов Ан-140. Сумма дохода, полученного самарским заводом благодаря смекалке Алексея Гусева — почти 122 млн руб. Но деньги оказались чужие, они были перечислены по контракту с Минобороны РФ, а их расходование было нецелевым — так считают следствие и прокуратура. Как посчитали правоохранители, предприимчивость Гусева привела к недопоставке военному ведомству пяти самолетов Ан-140 и нанесению ущерба в 1,347 млрд рублей.
Но 5 ноября 2019 года истек срок давности уголовной ответственности, в связи с чем рассмотрение уголовного дела в отношении Гусева прекратили. Об этом «СО» ОНЛАЙН сообщили в Кировском районном суде Самары.
Гусев работает на «Авиакоре» с 1988 года, а с 2009 года — руководит им, но по очень хитрой схеме. Он директор ООО «Авиакор-Самарский авиационный завод», а в отношении основного предприятия — АО «Авиакор-Авиационный завод» выполняет лишь функции представителя управляющей организации. Предприятие входит в машиностроительный дивизион холдинга Олега Дерипаски «Базовый Элемент» и уже несколько лет не строит самолеты, а только чинит их.
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