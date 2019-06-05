Преподаватель ГСХА подозревается в получении взятки
5 июня 2019 16:15
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По версии следствия, 29 мая февраля 2019 года подозреваемый получил через посредника от студента денежные средства в размере 21 тысячи рублей за проставление зачетов и экзаменов, без фактической их сдачи.
Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области
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