Полицейские задержали подозреваемого в совершение серии грабежей и разбойном нападении в Самаре

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По факту грабежа было возбуждено уголовное дело. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению может быть причастен молодой человек ранее судимый за кражу, грабеж, разбой и освободившийся из мест лишения свободы в декабре 2019 года.Его приметы были направлены всем наружным службам полиции. Информация о розыске была размещена в СМИ и социальных сетях, а также на сайте ГУ МВД России по Самарской области. Был установлен круг общения молодого человека и возможные места его пребывания. Поскольку постоянного места жительства подозреваемый не имел, то сотрудниками полиции также проверялись чердаки и подвалы домов, где мог скрываться злоумышленник.В результате проведённой работы молодой человек был задержан сотрудниками уголовного розыска на одном из чердаков дома в Промышленном районе.Граждане. кто пострадал от противоправной деятельности задержанного, могут обратиться в ближайший отдел полиции, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области