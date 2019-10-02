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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Под Пензой вынесли приговор почтальону, укравшему пенсии на два миллиона

2 октября 2019 22:54
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Похититель приобрёл автомобиль и собирался покупать дом, однако его замучила совесть и он явился с повинной.
В Нижнем Ломове Пензенской области бывший почтальон предстал перед судом за кражу более двух миллионов рублей, передает life.ru. Об этом сообщает "ПензаИнформ".

20 июля 49-летний работник почты получил в главной кассе пять мешков с 2,163 миллиона рублей, которые предназначались для выплат пенсионерам Наровчатского района. Однако, получив посылку, почтальон пропал. Спустя четыре дня его объявили в розыск.

По словам старшего прокурора Пензенской области Светланы Артамоновой, злоумышленник погрузил мешки с деньгами в свой автомобиль и уехал в республику Мордовию, откуда затем сел на поезд до Москвы.

На похищенные средства мужчина купил автомобиль и собирался приобрести дом. Однако 28 июля он явился в отдел полиции с повинной и отдал правоохранителям около полутора миллионов рублей от присвоенной суммы.

Мужчина признался, что на преступление его толкнула низкая зарплата и тяжёлое материальное положение. Суд учёл добровольное возмещение ущерба и приговорил экс-почтальона к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. 
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Комментарии



Закон
2 октября 2019  22:54
Похититель приобрёл автомобиль и собирался покупать дом, однако его замучила совесть и он явился с повинной.
Под Пензой вынесли приговор почтальону, укравшему пенсии на два миллиона
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