Под Пензой вынесли приговор почтальону, укравшему пенсии на два миллиона
2 октября 2019 22:54
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20 июля 49-летний работник почты получил в главной кассе пять мешков с 2,163 миллиона рублей, которые предназначались для выплат пенсионерам Наровчатского района. Однако, получив посылку, почтальон пропал. Спустя четыре дня его объявили в розыск.
По словам старшего прокурора Пензенской области Светланы Артамоновой, злоумышленник погрузил мешки с деньгами в свой автомобиль и уехал в республику Мордовию, откуда затем сел на поезд до Москвы.
На похищенные средства мужчина купил автомобиль и собирался приобрести дом. Однако 28 июля он явился в отдел полиции с повинной и отдал правоохранителям около полутора миллионов рублей от присвоенной суммы.
Мужчина признался, что на преступление его толкнула низкая зарплата и тяжёлое материальное положение. Суд учёл добровольное возмещение ущерба и приговорил экс-почтальона к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.
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