По жалобам женщин в Самаре проводится проверка деятельности пластического хирурга
11 февраля 2020 22:22
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11 февраля 2020 года в эфире федерального телеканала вышел сюжет о том, что в городе Самаре пластическим хирургом была оказана некачественная медицинская помощь нескольким женщинам.
По данному факту Советским межрайонным следственным отделом города Самары следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области начата доследственаая проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
Фото из открытых источников
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