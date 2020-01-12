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Объявленный в розыск лизинговый мошенник, наконец-то, нашелся и сразу попал под суд

12 января 2020 21:17
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По тем же статьям уже осуждены семеро его подельников.
В вину творческому человеку Игорю Чубенко вменены два эпизода мошенничества в особо крупном размере, передает «СО» ОНЛАЙН. По тем же статьям уже осуждены семеро его подельников.

У уголовного дела группы лизинговых мошенников, лидером которых следствие считает Игоря Григорьяна, непростая судьба. Дело находилось в производстве УМВД РФ по городу Самаре. В 2016 году его направили на рассмотрение в суд Ленинского района, но затем вернули прокурору. В феврале 2017 года дело снова поступило в тот же суд — на рассмотрение к судье Ольге Гороховик.

В ноябре 2017 года из дела исчез один фигурант — директор и собственник компании «Стройуниверсал» Игорь Чубенко, позиционировавший себя на следствии в качестве актера и режиссера некоей творческой лаборатории, скрылся от органов правосудия и был объявлен в розыск. В итоге вместо восьми подсудимых осталось семь. Кроме Григорьяна, которому вменялось наибольшее число эпизодов — 19, это были Юлия Балясникова, Леонид Гаржа, Илья Кабанов, Олег Рябов, Александр Андреев и Александр Шайкин.

Все эпизоды в деле преступной группы связаны с поставками несуществующей спецтехники и самоходных машин. Среди обманутых — лизинговые компании «Практика ЛК», «ПЛК», «ВЭБ-Лизинг», «Икар», «Сименс Финанс», «Самарская областная лизинговая компания для малого и среднего бизнеса», «Европлан». В качестве поставщиков несуществующей спецтехники в документах чаще всего упоминались фирмы «Владимир и К», «Группа компаний «Гелиос», «Трансфер», «АгроТрейдЭкспо».

Правоохранителями было установлено, что фактически была куплена только одна единица спецтехника — автогрейдер для «ПродЭкса». В то же время в договорах шла речь о покупке тракторов, бульдозеров, фронтальных погрузчиков, оборудования для производства газобетона и так далее.

Фигуранты были осуждены и получили реальные сроки в колониях, самый большой срок — почти 4 года — у Игоря Григорьяна. Приговор не успел вступить в законную силу, как вдруг объявился пропавший «актер и режиссер» Чубенко. Ему вменили 2 эпизода мошенничества в особо крупном размере и сейчас судят в Ленинском суде. 



Фото:   соцсети
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Комментарии


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