Мосгорсуд освободил Павла Устинова под подписку о невыезде

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"Изменить меру пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде", — огласила решение судья Юлия Манеркина.Осужденный покинет изолятор до конца дня.По данным следствия, 3 августа, во время несанкционированной акции на Пушкинской площади, старший сержант полиции Александр Лягин задержал Устинова за нарушение общественного порядка. Тот начал сопротивляться, у омоновца обнаружили вывих левого плеча.Устинова обвинили по статье "Применение насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти". Свою вину он не признал.В понедельник Тверской суд приговорил его к 3,5 года колонии общего режима (прокурор просил шесть лет). Защита обжаловала приговор. Сначала заседание по апелляции назначили на 23 сентября, но потом перенесли на неопределенный срок.История вызвала широкий общественный резонанс, за актера вступились коллеги по творческому цеху, а также политики и правозащитники, среди которых секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак, адвокат Анатолий Кучерена, зампред комитета Госдумы по культуре Сергей Шаргунов, глава Росгвардии Виктор Золотов и многие другие.В четверг Генеральная прокуратура попросила изменить меру пресечения и выпустить Устинова. Кроме того, в ведомстве сочли приговор чрезмерно суровым и попросили назначить наказание, не связанное с реальным лишением свободы. Заседание по этому вопросу назначено на 26 сентября.