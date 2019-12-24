Доценту-расчленителю продлили арест до апреля

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Сейчас историк находится в Москве в Центре психиатрии и наркологии имени Сербского для проведения психолого-психиатрической экспертизы. Она продлится до следующего года. Доцент пока попросил бумагу и ручку для написания книги-исповеди.Фото: ТАСС / Ковалёв Пётр/life.ru