Доценту-расчленителю продлили арест до апреля
24 декабря 2019 16:59
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Сейчас историк находится в Москве в Центре психиатрии и наркологии имени Сербского для проведения психолого-психиатрической экспертизы. Она продлится до следующего года. Доцент пока попросил бумагу и ручку для написания книги-исповеди.
Фото: ТАСС / Ковалёв Пётр/life.ru
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