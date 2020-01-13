Александр Хинштейн добился возбуждения уголовного в отношении подрядчика-казнокрада
13 января 2020 19:33
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Как следует из официального сообщения Линейного Управления МВД на транспорте, которое было направлено депутату Государственной Думы Александру Хинштейну, речь идет непосредственно о ПСК «Волга» и компании «АнтикорМостСервис». Последняя получила муниципальный подряд на ремонт улицы Авроры в Самаре. Среди прочих работ фирма должна была отремонтировать участок Авроры, который проходит по путепроводу над железнодорожными путями. Чтобы отремонтировать путепровод, нужно было на время остановить движение поездов под ним. Для этих целей Департамент городского хозяйства и экологии г.о. Самара перечислил около 29 миллионов рублей, необходимых для того, чтобы подрядчик согласовал с РЖД график ремонта дороги и дальнейшей организации технологических окна в графике движения поездов.
Следствие считает, что для выполнения части работ ПСК «Волга» привлекла субподрядчика — «АнтикорМостСервис», который заключил договор с железной дорогой. Фирме предоставили 12 технологических окон. За эту работу, как считает следствие, железнодорожникам заплатили около 2 миллионов рублей.
Уголовное дело возбуждено в отношении генерального директора «АнтикорМостСервис» и неустановленных лиц ПСК «Волга» по статье «Мошенничество», — говорится в документах следствия.
Александр Хинштейн, являясь заместителем председателем комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции, в чьём поле зрения давно находится компания ПСК «Волга», увидел в этом факте признаки мошенничества. Об этом он сообщил публично в своем Твиттер-аккаунте: «3,5 месяца назад я пообещал, что добьюсь возбуждения уголовного дела, в связи с хищением 26.2 млн рублей ПСК «Волга» при исполнении госконтракта по ремонту ул. Авроры. Обещание выполнено. Дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ возбуждено ЛУ МВД, несмотря на сопротивление жуликов-казнокрадов».
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Комментарии
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