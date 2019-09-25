Судебные приставы Самарской области ограничили 3,5 тысячи должников в праве вождения

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По итогам 8 месяцев 2019 года за непогашение задолженности в специальном праве на право управления транспортными средствами ограничено 3,5 тысячи должников, из которых 70% — должники по алиментам (2,5 тысячи). Взысканная благодаря применению данной меры сумма задолженности превысила 38 миллионов рублей.Почти 28 миллионов рублей из этой суммы — это денежные средства, которые перечислили своим детям должники по алиментам, после того как были ограничены в спецправе.