В Самаре определен регламент работы в условиях грядущего снегопада

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Сегодня после 17:00, согласно прогнозу ФГБУ «Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», начнется снегопад, который будет непрерывно продолжаться в течение 20 часов. В грядущую ночь ожидается выпадение 5-7 мм осадков и столько же – в течение воскресного дня. Исходя из уточненного прогноза погоды, определен и регламент работы муниципальных предприятий, подрядчиков, коммунальщиков – управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК, а также МБУ Администраций внутригородских районов.

Сегодняшняя дневная смена служб благоустройства продлевается до 19:00. С 20:00 стартует уборка улично-дорожной сети силами второй смены – выведут не менее полусотни единиц спецтехники.

В ближайшую ночь упор будет сделан на дорожные комбинированные машины (с их задействованием в обработке улично-дорожной сети реагентами), плужно-щеточные машины (чтобы сметать снег и подбивать его к бортам дорог).

«Повышенное внимание уделим оперативной расчистке проезжей части дорог, при этом поставлена еще одна важнейшая задача: и ночью, и днем 27 декабря максимально активно работать вблизи медицинских учреждений, особенно тех, в которых находятся больные на лечении от COVID. Это больницы на улице Шверника, в районе перекрестка улиц Советской Армии и Гагарина, на улице Нагорной, на улице Мичурина и, конечно, Самарская областная клиническая больница имени В. Д. Середавина на Ташкентской. Будут расчищены и дороги возле них, и подъездные пути к ним. На этом же акцентируем внимание при уборке территорий у всех станций Скорой помощи. Это необходимо как для беспрепятственной доставки пациентов в лечебные учреждения, так и для обеспечения непрерывного подвоза кислорода для больных коронавирусной инфекцией. Главное – не допустить в этой части никакого форс-мажора», - подчеркнул Первый заместитель Главы г. о. Самара Владимир Василенко.

Днем 27 декабря на борьбу с последствиями снегопада будет направлена вся необходимая спецтехника. Уже к вечеру и в ночь на понедельник, 28 декабря, количество уборочных машин, участвующих в очистке дорог, вырастет в 6 раз и составит порядка 300 единиц. Тогда же снегопад, с учетом прогноза синоптиков, прекратится, начнется активный вывоз снежных накоплений. Только для транспортировки планируется задействовать 50-70 машин. Также готовы к выходу 12 грейдеров, порядка 25 погрузчиков, а также КДМ, машины с плужно-щеточным оборудованием, МТЗ, бобкэты и другая уборочная техника. В воскресный день усилят работу уборщики территорий, которые трудятся вручную – очищают посадочные площадки остановок общественного транспорта и подходы к ним, пешеходные переходы, тротуары, лестничные марши.

Параллельно будет вестись обработка.

«Понятно, что кому-то нравится ходить в чистых ботинках, когда реагента на дорогах нет. Но я полагаю, что первоочередное – это вопрос безопасности как пешеходов, так и автомобилистов. Реагент в период снегопада, естественно, будет применяться. Следуем нормативу. Сначала останется на минимальном уровне – это порядка 40 граммов на 1 квадратный метр. Далее расход может быть скорректирован - при необходимости, в зависимости от погоды. К тому же уже с понедельника на вторник ожидается понижение температуры воздуха», - пояснил Первый вице-мэр.

Что касается дворовых и внутриквартальных территорий, то дворники и персонал районных администраций нацелены на активную работу с 08:00 27 декабря, при этом она будет организована непрерывно до 19:00. А в понедельник, 28 декабря, дворники управляющих организаций приступят к работе с 06:00.

Вместе с тем напоминаем горожанам о том, что личный транспорт не рекомендуется надолго оставлять у контейнерных площадок, чтобы не создавать препятствий для подъезда спецтехники и своевременного вывоза коммунальных отходов.

Также службы благоустройства просят самарцев на время расчистки по возможности убирать автомобили с обочин дорог, переставляя их на уже очищенные участки, передает пресс-служба горадминистрации.

Фото: пресс-служба горадминистрации