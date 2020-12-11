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В Самарской области подвели итоги конкурса «Лидер ЖКХ»

11 декабря 2020 11:59
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В Самарской области подвели итоги конкурса Лидер ЖКХ»

ГЖИ Самарской области подвела итоги конкурса на лучшую организацию и реализацию управления многоквартирными домами в Самарской области «Лидер ЖКХ-2019». Конкурсная комиссия рассмотрела заявки 37 участников и подвела итоги.

Напомним, что конкурс традиционно проводится по следующим номинациям: «Лучшая управляющая организация (индивидуальный предприниматель) в Самарской области в сфере управления многоквартирными домами», «Лучшее товарищество собственников жилья (жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив) в Самарской области», «Лучшее муниципальное образование в Самарской области в сфере управления многоквартирными домами».

В этом году в номинации «Лучшая управляющая организация (индивидуальный предприниматель) в Самарской области в сфере управления многоквартирными домами» победителями признаны ООО УК «Клявлино» (с. Клявлино) и ООО УК «Управляющая компания» (г. Похвистнево).

В номинации «Лучшее товарищество собственников жилья (жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив) в Самарской области» признаны Товарищество собственников жилья «Содружество» (г. Самара) и Товарищество собственников жилья «Проспект» (г. Чапаевск).

В номинации «Лучшее муниципальное образование в Самарской области в сфере управления многоквартирными домами» победителями признаны Администрация городского округа Новокуйбышевск и Администрация городского округа Кинель.

Еще семнадцать участников конкурса были отмечены конкурсной комиссией.

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