В Самаре временно изменится схема движения транспорта по ул. Советской Армии в связи работами на водоводе

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В связи с производством аварийно-восстановительных работ на водоводе холодного водоснабжения в периодбудет полностью закрыто движение транспорта по ул. Советской Армии на участке от ул. Тихвинская до 8-ой Радиальной.Движение общественного транспорта будет временно осуществляться по скорректированной схеме. Автобусы маршрута № 35 в направлении НФС проследует по ул. Советской Армии – ул. Тихвинская – ул. Гастелло – ул. Ново-Садовая – ул. Советской Армии и далее - по обычному маршруту. В направлении Дома молодежи - по ул. Советской Армии – ул. 8-я Радиальная – ул. Гастелло – ул. Тихвинская – ул. Советской Армии и далее - по своему маршруту.«Маршрутка» № 21м в направлении НФС проследует по ул. Советской Армии – ул. Тихвинская – ул. Гастелло – ул. Ново-Садовая, далее - по обычному маршруту. В направлении Дома молодежи - по ул. Советской Армии – ул. 8-я Радиальная – ул. Гастелло – ул. Тихвинская – ул. Советской Армии и далее - по первоначальному маршруту.