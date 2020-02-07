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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

В Самаре временно изменится схема движения транспорта по ул. Советской Армии в связи работами на водоводе

7 февраля 2020 17:42
136
На участке от ул. Тихвинская до 8-ой Радиальной.
В связи с производством аварийно-восстановительных работ на водоводе холодного водоснабжения в период с 22:00 7 февраля 2020 года и до окончания ремонта будет полностью закрыто движение транспорта по ул. Советской Армии на участке от ул. Тихвинская до 8-ой Радиальной.

Движение общественного транспорта будет временно осуществляться по скорректированной схеме. Автобусы маршрута № 35 в направлении НФС проследует по ул. Советской Армии – ул. Тихвинская – ул. Гастелло – ул. Ново-Садовая – ул. Советской Армии и далее - по обычному маршруту. В направлении Дома молодежи - по ул. Советской Армии – ул. 8-я Радиальная – ул. Гастелло – ул. Тихвинская – ул. Советской Армии и далее - по своему маршруту.

«Маршрутка» № 21м в направлении НФС проследует по ул. Советской Армии – ул. Тихвинская – ул. Гастелло – ул. Ново-Садовая, далее - по обычному маршруту. В направлении Дома молодежи - по ул. Советской Армии – ул. 8-я Радиальная – ул. Гастелло – ул. Тихвинская – ул. Советской Армии и далее - по первоначальному маршруту. 
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Комментарии


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