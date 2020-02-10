В Самаре активизировались мошенники, предлагающие жителям сделать сомнительные по качеству анализы воды и установить дорогие фильтры

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Жители привыкли, что зимой холодная вода из крана течёт визуально кристально прозрачная. Этой зимой из-за нестандартных гидрометеорологических условий она имеет лёгкий жёлтый оттенок. Стоит особо подчеркнуть, что холодная вода, подаваемая «РКС-Самара», полностью безопасна и пригодна для питья! Это подтверждается многочисленными анализами аккредитованных лабораторий и Управлением Роспотребнадзора по Самарской области.Однако ситуацией решили воспользоваться асоциальные личности и организации. Участились случаи, когда самарцам предлагают сделать дорогостоящие анализы воды прямо на месте или установить дополнительные фильтры. Обращаем внимание, что анализы воды, результатам которых можно доверять, делают только в специализированных лабораториях, имеющих подтверждающие документы от Росаккредитации. На дому такие анализы – лишь химические опыты для развлечения – никакой достоверности не имеют. Более того, как правило, результаты таких «исследований» трактуются мошенниками, как необходимость немедленно приобрести фильтр для воды. Они готовы и кредиты предоставить на приобретение приборов не сходя с места.Уважаемые жители Самары, будьте бдительны. Не попадайтесь на уловки мошенников, передает пресс-служба «РКС-Самара».