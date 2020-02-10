В Самаре активизировались мошенники, предлагающие жителям сделать сомнительные по качеству анализы воды и установить дорогие фильтры
10 февраля 2020 16:25
143
фильтровальные станции вода поступает с цветностью, доходящей до 70 градусов. Специалисты «РКС-Самара» очищают и осветляют воду, в распределительной сети её цветность не превышает 20 градусов.
Жители привыкли, что зимой холодная вода из крана течёт визуально кристально прозрачная. Этой зимой из-за нестандартных гидрометеорологических условий она имеет лёгкий жёлтый оттенок. Стоит особо подчеркнуть, что холодная вода, подаваемая «РКС-Самара», полностью безопасна и пригодна для питья! Это подтверждается многочисленными анализами аккредитованных лабораторий и Управлением Роспотребнадзора по Самарской области.
Однако ситуацией решили воспользоваться асоциальные личности и организации. Участились случаи, когда самарцам предлагают сделать дорогостоящие анализы воды прямо на месте или установить дополнительные фильтры. Обращаем внимание, что анализы воды, результатам которых можно доверять, делают только в специализированных лабораториях, имеющих подтверждающие документы от Росаккредитации. На дому такие анализы – лишь химические опыты для развлечения – никакой достоверности не имеют. Более того, как правило, результаты таких «исследований» трактуются мошенниками, как необходимость немедленно приобрести фильтр для воды. Они готовы и кредиты предоставить на приобретение приборов не сходя с места.
Уважаемые жители Самары, будьте бдительны. Не попадайтесь на уловки мошенников, передает пресс-служба «РКС-Самара».
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
10 февраля 2020 15:51
В Самарской области в 2020 году начинается активная фаза работ по капитальному ремонту районных и сельских домов культуры. Благоустройство региона
141
10 февраля 2020 15:15
На улице Степана Разина, 44 в этом году оборудуют новый детский городок на специальном антитравматическом покрытии. Благоустройство региона
143
10 февраля 2020 13:18
Соглашение планируют заключить уже в этом году. Благоустройство региона
159
Капитальный ремонт в Самаре
6 февраля 2020 20:27
Решили купить диван? А знаете ли вы, что цвет и форма дивана должны соответствовать интерьеру помещения? Капитальный ремонт в Самаре
193
22 января 2020 07:43
Концепция штор в рулоне выполнена просто: пользователь тянет за цепочку, и тогда все основание наматывается в ось. Капитальный ремонт в Самаре
534
26 декабря 2019 09:53
Центром любой кухни является холодильник. Ещё полвека назад эти агрегаты считались роскошью, которую мог себе позволить не каждый. Капитальный ремонт в Самаре
458
Всё в Дом
7 февраля 2020 15:56Мясорубка электрическая. Обзор лучших моделей
Возможно, вы видели новости о наполнителях и консервантах в уже готовом фарше. Многие задаются вопросом о количестве и типе химикатов. Всё в Дом
120
5 февраля 2020 23:13Как выбрать массажное кресло
Для того, чтобы можно было расслабиться, отдохнуть, получить удовольствие и ползу для здоровья, многие приобретают массажное кресло. И к выбору следует... Всё в Дом
98
27 января 2020 22:36Услуги по ремонту стиральных машин и бытовой техники
Ситуации, когда могут возникнуть поломки в вашей стиральной машине, обычно происходят в самый непредвиденный момент. Всё в Дом
354
ЖКХ
10 февраля 2020 16:45
В частности, если горожане стали свидетелями выхода горячей воды на поверхность, необходимо отойти на безопасное расстояние. ЖКХ
156
10 февраля 2020 16:25
Уважаемые жители Самары, будьте бдительны. Не попадайтесь на уловки мошенников. ЖКХ
142
10 февраля 2020 12:26
В связи с этим «РКС-Самара» разъясняют ситуацию. ЖКХ
207
Экология
7 февраля 2020 13:49
Соответствующее распоряжение подписал губернатор Самарской области. Экология
290
4 февраля 2020 12:49
В последний раз аномалия была зафиксирована в 1980 и 2015 годах. Экология
352
4 февраля 2020 11:27
Ликвидировать опасный объект должны уже в этом году. Экология
248
Видео
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
611
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
2462
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
948
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
2021
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1545
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
1138
Фоторепортажи
9 февраля 2020 15:30
Сегодня она будет работать до 19:00. Социум
354
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
1151
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1641
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1653
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1971
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
3094
Мероприятия