Уважаемые жители Самарской области! Соблюдайте требования безопасности при эксплуатации газового оборудования!

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Бытовой газ не имеет ни цвета, ни запаха, но для того чтобы можно было обнаружить его утечку, в него добавляют специальные вещества, имеющие специфический запах.

Утечка газа может возникнуть в случаях отсутствия автоматики безопасности в котлах и колонках, самовольного проведения работ по подключению газового оборудования, использования несертифицированных газовых нагревательных приборов, неисправности плит и вытяжной системы. Все эти факторы могут привести к отравлению человека и взрыву.

Так, 30 ноября в 06.09 в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение об отравлении угарным газом ребенка по адресу: г.о. Самара, Октябрьский район, ул. Ново-Садовая, д. 289. В Самарскую детскую клиническую больницу № 1 им. Н.Н. Ивановой госпитализирован мальчик 2020 г.р.

Причина происшествия – неисправность вытяжной системы.

Первый случай произошел 24 ноября в Тольятти, когда в результате отравления газом погиб 7 летний ребенок.

Чтобы предотвратить подобного рода происшествия, Главное управление МЧС России по Самарской области, в очередной раз, напоминает правила безопасности при использовании бытового газа.

- не оставляйте включенные газовые горелки без присмотра;

- следите за тем, чтобы нагреваемая на газовой плите жидкость не залила пламя горелки;

- заметив потухшую горелку, не пытайтесь ее зажечь вновь – это может привести к взрыву. Перекройте кран подачи газа, распахните окна и как следует проветрите кухню;

- если в помещении чувствуется запах газа, нельзя зажигать спички, включать свет и электроприборы до момента ликвидации утечки газа и полного проветривания помещения.

Как действовать при утечке газа

Почувствовав в помещении запах газа, немедленно перекройте его подачу к плите. При этом не курите, не зажигайте спичек, не включайте свет и электроприборы (лучше всего обесточить всю квартиру, отключив электропитание на распределительном щитке), чтобы искра не смогла воспламенить накопившийся в квартире газ и вызвать взрыв.

Основательно проветрите всю квартиру, а не только загазованную комнату, открыв все двери и окна. Покиньте помещение и не заходите в него до исчезновения запаха газа.

При появлении у окружающих признаков отравления газом вынесите их на свежий воздух и положите так, чтобы голова находилась выше ног. Вызовите скорую медицинскую помощь.

Пламя газовой плиты должно быть ровным и голубого цвета, если оно красное или желтое – надо вызывать мастера, это значит, что газ сгорает не полностью.

Симптомы отравления любым газом:

- болит, кружится голова;

- темнеет в глазах;

- шум в ушах;

- подкатывает тошнота.

Первая помощь:

- вынести пострадавшего на улицу;

- сделать искусственное дыхание;

- кратковременное вдыхание нашатырного спирта.

Если запах газа не исчезает, срочно вызовите аварийную газовую службу по телефону 04.

Уважаемые родители, не подпускайте маленьких детей к газовой плите (баллону) и не разрешайте им играть на кухне.

Горящий газ сжигает кислород, поэтому не закрывайте в кухне вентиляционные отверстия и чаще проветривайте ее!

На ночь и уходя из дома, обязательно перекрывайте кран подачи газа.

Правила обращения с газовыми баллонами

Вне дома газовый баллон храните в проветриваемом помещении, в вертикальном положении, не закапывайте его и не ставьте в подвал. Примите меры по защите баллона и газовой трубки от воздействия тепла и прямых солнечных лучей.

Воздержитесь от замены газового баллона при наличии рядом огня, горячих углей, включенных электроприборов. Перед заменой убедитесь, что краны нового и отработанного баллонов закрыты.

После замены проверьте герметичность соединений с помощью мыльного раствора. Для соединения баллона с газовой плитой используйте специальный гибкий резиновый шланг с маркировкой длиной не более метра, зафиксированный с помощью зажимов безопасности. Не допускайте его растяжения или пережатия.

Доверяйте проверку и ремонт газового оборудования только квалифицированному специалисту.

Неиспользуемые баллоны, как заправленные, так и пустые, храните вне помещения.

В ходе приготовления пищи следите за тем, чтобы кипящие жидкости не залили огонь и не стали причиной утечки газа. По окончании работ кран баллона закройте. Регулярно чистите горелки, так как их засоренность может стать причиной беды.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить

по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01»

(все операторы сотовой связи)

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России

по Самарской области

(846) 337-72-82