Удобно и прозрачно - ещё 26 тысяч человек перешли на прямые расчёты с «РКС-Самара».

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При начислении платы за коммунальные услуги жители всегда ждут чёткости и прозрачности.

Поэтому у них в приоритете прямые расчёты с ресурсоснабжающими организациями. В этом году еще 26392 жителя Самары по собственной инициативе выбрали возможность оплачивать воду и канализацию без посредников, оформив прямые договоры с «РКС-Самара».

Эта схема удобнее и безопаснее как для жителей, так и для организаций-поставщиков коммунальных услуг. Хорошо видна вся картина начислений за потреблённые услуги, оплата поступает напрямую от абонентов, быстрее, исключая вмешательство «третьих лиц». Всего на прямых расчётах с «РКС-Самара» уже находится 466 тысяч абонентов.

У такой формы сотрудничества есть ещё один приятный бонус: абоненты «РКС-Самара» на прямых договорах могут принимать участие в различных поощрительных акциях. Сейчас как раз проходит одна из них - «В Новый год - без старых долгов» передает пресс-служба «РКС-Самара».

Фото: пресс-служба «РКС-Самара»