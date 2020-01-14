Свыше 50 организаций Самарской области могут лишиться теплоресурсов из-за долгов перед «ЭнергосбыТ Плюс»

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В числе первых организаций, в отношении которых специалисты Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» провели процедуру приостановки подачи ГВС, - бывшая фабрика трикотажного полотна в Новокуйбышевске. В настоящее время здесь располагаются складские помещения, сдаваемые в аренду. Долг собственника помещений перед энергокомпанией составил чуть больше 116 тыс. рублей. После неоднократных предупреждений для данного объекта было произведено ограничение подачи горячего водоснабжения. В случае, если в течение недели долг не будет погашен, энергетики прекратят теплоснабжение здания.«Ограничение подачи теплоресурсов – крайняя и вынужденная мера. И после отключений должникам приходится отвечать за просроченные счета в суде, иметь дело с судебными приставами, которые накладывают арест на имущество. Призываем наших клиентов не нарушать договорные условия по оплате тепла», - отметил директор по продажам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Юрий Рябов.К 14 января 2020 года общая задолженность потребителей из категории «прочие» превысила 194 млн рублей. Такую сумму долгов накопили более 7 тысяч организаций из сферы услуг области. Значительная часть долгов остается без оплаты более трех месяцев. По всем должникам проходят судебныеразбирательства, начислены пени, собственники предприятий должников привлекаются к субсидиарной ответственности, передает пресс-служба «ЭнергосбыТ Плюс».