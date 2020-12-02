Строительство водоводов в Самаре идёт с опережением графика

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С опережением графика начались работы по строительству водоводов и насосной станции, благодаря которым жители п.Управленческий получат мягкую воду.

Исторически так сложилось, что п.Управленческий, хоть и находится вблизи Волги, снабжается водой из подземных скважин. Подземные источники в районе Самары имеют высокую степень минерализации и жёсткости, что приносит некоторые неудобства жителям. Здесь давно ждут волжскую воду, прошедшую водоподготовку на насосно-фильтровальных станциях. Скоро желания станут реальностью.

В последних числах ноября, с опережением графика, на ул.Лазо начались работы по обустройству восьми заводных котлованов. Через них будут проталкивать трубы, т.к. строительство ведется частично закрытым способом. Общая протяженность водоводов 7,2 км. Диаметр каждого – 600 мм. Одновременно на территории НФС-2 в Студеном овраге строится подкачивающая станция, которая обеспечит необходимое давление в трубах.

На реализацию всех мероприятий по строительству двух водоводов д-600 в инвестиционной программе «РКС-Самара» заложен 1 миллиард 380 миллионов рублей.

Планируется, что мягкая волжская вода придёт в дома жителей Управленческого в 2023 году.