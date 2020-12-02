Строительство водоводов в Самаре идёт с опережением графика

Я нашел ошибку
Главные новости:
Прямо на приеме женщине показали видео -ролик отремонтированной квартиры, и Наталье жилье пришлось по душе.
Александр Хинштейн помог женщине-инвалиду получила квартиру прямо в ходе приема 
1 декабря, в здании УФСИН СО прошло совещание под председательством депутата Госдумы РФ Александр Хинштейна.
Александр Хинштейн: «Брошенный долгострой на центральной улице в черте исторического поселения — недопустим»
Начальником ГУ МВД России по Самарской области полиции Александром Винниковым назначено проведение служебной проверки.
В Тольятти возбуждено уголовное дело: сотрудник полиции подозревается в получении взятки 
Временные ограничения касаются птицы и птицеводческой продукции из Республики Татарстан, Ростовской, Самарской, Томской областей РФ.
Республика Беларусь ввела запрет на ввоз птицеводческой продукции из регионов РФ, где был обнаружен птичий грипп
Подозреваемый получил от гражданина 92 тысячи рублей для передачи их в качестве взятки за выдачу водительского удостоверения, без сдачи экзаменов.
Житель Красноярского района подозревается в посредничестве во взяточничестве  
Оценочная стоимость продукции превысила 35 млн рублей.
Контрабанду более 250 тысяч пачек сигарет без акцизных марок и маркировки пресекли самарские таможенники
Участковые совместно с судебными приставами организовали совместный рейд по выявлению лиц, своевременно не уплативших административные штрафы.
Полицейские в Самарской области проводят операцию "Должник"
Житель Шенталинского района хранил наркотики в коробках зубного порошка
Житель Шенталинского района хранил наркотики в коробках зубного порошка
Самара  -15 °C, Тольятти  -13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.32
0.12
EUR 91.31
0.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
75 лет ПОБЕДЫ
Политика
Экономика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Спорт
Интервью
Муниципалитет
В стране
В мире
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Мероприятия
Полицейские в Самарской области проводят операцию "Должник"
В Самаре пройдут мероприятия, приуроченные к Международному дню инвалидов
Художественная выставка «Путь художника» откроется в Самарской областной юношеской библиотеке
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Декабрь2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Строительство водоводов в Самаре идёт с опережением графика

2 декабря 2020 13:40
102
Строительство водоводов в Самаре идёт с опережением графика

С опережением графика начались работы по строительству водоводов и насосной станции, благодаря которым жители п.Управленческий получат  мягкую воду.

Исторически так сложилось, что п.Управленческий, хоть и находится вблизи Волги, снабжается водой из подземных скважин. Подземные источники в районе Самары имеют высокую степень минерализации и жёсткости, что приносит некоторые неудобства жителям. Здесь давно ждут волжскую воду, прошедшую водоподготовку на насосно-фильтровальных станциях. Скоро желания станут реальностью. 

В последних числах ноября, с опережением графика, на ул.Лазо начались работы по обустройству восьми заводных котлованов. Через них будут проталкивать трубы,  т.к. строительство ведется частично закрытым способом.  Общая протяженность водоводов 7,2 км. Диаметр каждого – 600 мм.  Одновременно на территории НФС-2 в Студеном овраге строится подкачивающая станция, которая обеспечит необходимое давление в трубах. 

На реализацию всех мероприятий по строительству двух водоводов д-600 в инвестиционной программе «РКС-Самара» заложен 1 миллиард 380 миллионов рублей. 

Планируется, что мягкая волжская вода придёт в дома жителей Управленческого в 2023 году.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Благоустройство региона
2 декабря 2020  13:49
На площади Куйбышева и набережной в Самаре приступили к заливке катков 
На площади Куйбышева и набережной в Самаре приступили к заливке катков 
В дальнейшем всю зиму катки будут поддерживать в надлежащем состоянии в соответствии с погодными условиями. Благоустройство региона
106
2 декабря 2020  13:25
В самарском музее появится смотровая площадка с видом на Струковский сад и Проран
В самарском музее появится смотровая площадка с видом на Струковский сад и Проран
Проект планируют осуществить к лету 2021 года. Благоустройство региона
96
1 декабря 2020  17:47
Всего в этом году, как и в прошлом, только в городских парках подготовят 4 катка.
Самарские парки готовят к зимнему отдыху и Новому году
Всего в этом году, как и в прошлом, только в городских парках подготовят 4 катка. Благоустройство региона
482
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
14 мая 2020  19:42
Как правильно сделать влажную уборку
Как правильно сделать влажную уборку
 Влажная уборка – обязательная процедура, которую доктора рекомендуют делать раз в неделю в квартире. Однако, если вместе со взрослыми проживают дети,...Капитальный ремонт в Самаре
7314
23 апреля 2020  07:51
Ландшафтный дизайн и озеленение: основные принципы и особенности
Ландшафтный дизайн и озеленение: основные принципы и особенности
  С чего начать благоустройство приусадебного участка? Необходимо разработать план и реализовать его с учетом особенностей своего участка. Капитальный ремонт в Самаре
1973
24 марта 2020  19:03
Как ухаживать за суккулентами, и выращивать их в домашних условиях?
Как ухаживать за суккулентами, и выращивать их в домашних условиях?
 Рассказываем о растениях суккулетах, как выращивать и ухаживать за ними в домашних условиях.Капитальный ремонт в Самаре
2341
Весь список
Всё в Дом
18 ноября 2020  10:45
Специально для мойки разных глянцевых поверхностей типа окон или витрин, а также зеркал и стеклянных перегородок, дверей и столов, стен и полов из плитки, специально разработан робот Hobot.
Роботы для мойки окон Hobot
Специально для мойки разных глянцевых поверхностей типа окон или витрин, а также зеркал и стеклянных перегородок, дверей и столов, стен и полов из плитки,...Всё в Дом
901
12 ноября 2020  18:04
Сегодня обустройство спального ложа не составляет сложности, благодаря присутствию на рынке огромного количества соответствующей продукции.
Матрасы: разнообразие отечественных предложений
Сегодня обустройство спального ложа не составляет сложности, благодаря присутствию на рынке огромного количества соответствующей продукции. Всё в Дом
477
17 октября 2020  04:18
Качественный матрас для беспробудного сна
Как известно, хороший и качественный сон очень сильно влияет на нашу работоспособность в течении дня, а также на нашу работоспособность. Всё в Дом
1080
Весь список
ЖКХ
2 декабря 2020  13:52
Квитанции на оплату тепла за ноябрь уже доступны клиентам ЭнергосбыТ Плюс
Квитанции на оплату тепла за ноябрь уже доступны клиентам «ЭнергосбыТ Плюс»
Отсутствие задолженности и оплата счетов за ноябрь и декабрь дает возможность принять участие в акции «В Новый год без долгов». ЖКХ
98
2 декабря 2020  13:40
Строительство водоводов в Самаре идёт с опережением графика
Строительство водоводов в Самаре идёт с опережением графика
Планируется, что мягкая волжская вода придёт в дома жителей Управленческого в 2023 году. ЖКХ
101
1 декабря 2020  16:22
Авансовые квитанции придуманы для удобства абонентов.
Без долгов к Новому году: В декабре абоненты «РКС-Самара» получат сразу две квитанции, одна из которых – авансовая
Авансовые квитанции придуманы для удобства абонентов. ЖКХ
910
Весь список

Экология
2 декабря 2020  09:46
Декабрь в Самарской области обещают холодным
Декабрь в Самарской области обещают холодным
Первый месяц зимы будет менее снежным. Экология
163
2 декабря 2020  09:31
Жителей Самарской области ждут суровые морозы
Жителей Самарской области ждут суровые морозы
Местами столбик термометра опустится до -27 °C.  Экология
229
30 ноября 2020  12:21
В период с 1 по 5 декабря местами по Самарской области ожидается аномально холодная погода.
В период с 1 по 5 декабря местами по Самарской области ожидается аномально холодная погода
Объявлен оранжевый уровень опасности. Экология
559
Весь список
Видео
18 ноября 2020  21:28
По данным депздрава Москвы, в строящемся корпусе медучреждения произошла разгерметизация кислородной линии, никто не пострадал.
В больнице в Коммунарке разорвало трубу с кислородом
По данным депздрава Москвы, в строящемся корпусе медучреждения произошла разгерметизация кислородной линии, никто не пострадал.  Происшествия
1098
12 ноября 2020  09:34
Папа Римский призвал молиться о безопасности искусственного интеллекта
Папа Римский призвал молиться о безопасности искусственного интеллекта
Так, по словам понтифика, новые технологии в сфере робототехники способны менять мир к лучшему, если будут использованы мирно и по назначению.
В мире
970
9 ноября 2020  22:55
Президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис рассказал о ситуации на производстве в 2020-м, а также поделился мыслями о грядущем.
Ив Каракатзанис: "Я благодарен Дмитрию Азарову и областному Правительству за сильную поддержку"
Президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис рассказал о ситуации на производстве в 2020-м, а также поделился мыслями о грядущем.  
Экономика региона
1157
4 ноября 2020  12:25
Работа волонтеров в Самарской области будет восстановлена в полном объеме
Работа волонтеров в Самарской области будет восстановлена в полном объеме
Дмитрий Азаров поручил создать все условия для работы волонтеров в этот непростой период - также, как это было организовано весной.
Здравоохранение
724
31 октября 2020  10:28
Дмитрий Азаров обратился к жителям Самарской губернии 
Дмитрий Азаров обратился к жителям Самарской губернии 
Глава региона поблагодарил медиков за труд и рассказал о борьбе с коронавирусом. 
Социум
971
13 октября 2020  14:02
Самарцам рассказали, как правильно носить маску
Самарцам рассказали, как правильно носить маску
При использовании маски в воздух попадает значительно меньше вирусных частиц и опасность инфицирования для окружающих снижается.
Социум
2129
Весь список
Фоторепортажи
5 октября 2020  10:28
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
Зрители увидели реконструкцию боя за Самару и смогли окунуться в начало 20 века. Культура
2518
13 сентября 2020  18:37
Самара отмечает День города: ФОТО
Самара отмечает День города: ФОТО
Праздник проходит на нескольких площадках со всеми санитарными мерами   предосторожности.
Социум
3359
31 августа 2020  14:59
Пятый ВолгаФест в Самаре: ФОТО как это было
Пятый «ВолгаФест» в Самаре: ФОТО как это было
Одно из самых ярких событий в культурной жизни не только Самарской области, но и ПФО, из-за пандемии в этом году проходило в обновлённом формате.
Культура
3640
31 августа 2020  13:37
Фестиваль
Фестиваль "Самарское знамя - 2020" в Струковском саду: ФОТО
На тематических площадках представили быт и культуру России и Болгарии 19 века.
Культура
3679
9 августа 2020  18:54
День физкультурника у Самара Арены: фото как это было На Последней миле около стадиона «Самара Арена» была организована спортивно-интерактивная зона.
День физкультурника у Самара Арены: как это было ФОТО
 На Последней миле около стадиона была организована спортивно-интерактивная зона.
Спорт в регионе
5286
24 июня 2020  14:06
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
Он стал единственным в ПФО.
75 лет ПОБЕДЫ
7912
Весь список
В центре внимания
Названы районы с новыми случаями коронавируса в Самарской области
2 декабря 2020  13:20 
Названы районы с новыми случаями коронавируса в Самарской области
За сутки умерли еще четверо мужчин. Здравоохранение
196
Опять скачок: 263 случая коронавируса за сутки выявили в Самарской области
2 декабря 2020  11:50 
Опять скачок: 263 случая коронавируса за сутки выявили в Самарской области
За сутки умерли еще четверо больных. Здравоохранение
292
Самарская область – в числе лидеров ПФО по реализации проектов платформы Национальной технологической инициативы 
2 декабря 2020  10:12 
Самарская область – в числе лидеров ПФО по реализации проектов платформы Национальной технологической инициативы 
Старт мероприятию был дан 12 ноября 2020 года на форуме «Сильные идеи для нового времени». Экономика региона
186
Виктор Кудряшов принял участие в открытии сессии ПФО в рамках всероссийского онлайн-конвента «Бизнес без границ».
1 декабря 2020  20:21 
Самарская область – в числе лидеров ПФО по реализации проектов платформы Национальной технологической инициативы
Виктор Кудряшов принял участие в открытии сессии ПФО в рамках всероссийского онлайн-конвента «Бизнес без границ». Политика региона
536
Главная задача группы – обеспечение контроля за начислением выплат тем, кто находится на переднем крае борьбы с новой инфекцией.
1 декабря 2020  20:07 
«Сбоев не допустим»: Дмитрий Азаров с рабочей группой по здравоохранению обсудили порядок выплат медработникам
Главная задача группы – обеспечение контроля за начислением выплат тем, кто находится на переднем крае борьбы с новой инфекцией. Политика региона
520
Весь список
Акценты
Виктор Кудряшов принял участие в открытии сессии ПФО в рамках всероссийского онлайн-конвента «Бизнес без границ».
1 декабря 2020  20:21 
Самарская область – в числе лидеров ПФО по реализации проектов платформы Национальной технологической инициативы
Виктор Кудряшов принял участие в открытии сессии ПФО в рамках всероссийского онлайн-конвента «Бизнес без границ». Политика региона
539
Главная задача группы – обеспечение контроля за начислением выплат тем, кто находится на переднем крае борьбы с новой инфекцией.
1 декабря 2020  20:07 
«Сбоев не допустим»: Дмитрий Азаров с рабочей группой по здравоохранению обсудили порядок выплат медработникам
Главная задача группы – обеспечение контроля за начислением выплат тем, кто находится на переднем крае борьбы с новой инфекцией. Политика региона
521
Корпуса будут строиться на территории областной больницы имени Середавина и 5 горбольницы Тольятти. 
1 декабря 2020  18:57 
Уже в текущем году начнётся строительство двух новых корпусов крупнейших ковид-госпиталей региона
Корпуса будут строиться на территории областной больницы имени Середавина и 5 горбольницы Тольятти.  Строительство
406
Весь список
Прямая речь/Интервью
Пресс-конференция главного тренера
29 ноября 2020  21:30 
Игорь Осинькин: На протяжении большей части встречи мы играли лучше
Пресс-конференция главного тренера "Крыльев Советов" Игоря Осинькина после поражения от "Оренбурга" – 1:2. Спорт в регионе
731
Средства будут выделены из Резервного фонда Правительства РФ.
26 ноября 2020  15:54 
Леонид Симановский: Самарской области выделены дополнительные средства для выплат медикам, участвующим в борьбе с коронавирусом 
Средства будут выделены из Резервного фонда Правительства РФ. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
1252
Леонид Симановский: При принятии Госдумой проекта федерального бюджета во втором чтении одобрены трансферты Самарской области в сумме более 54 млрд рублей 
25 ноября 2020  11:46 
Леонид Симановский: При принятии Госдумой проекта федерального бюджета во втором чтении одобрены трансферты Самарской области в сумме более 54 млрд рублей 
24 ноября Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Экономика региона
3110
Весь список
Новости Тольятти
1 декабря 2020  15:35
Установка оборудования на 27 перекрестках велась в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД).
Резидент технопарка «Жигулевская долина» установил систему безопасности дорожного движения в Хабаровске
Установка оборудования на 27 перекрестках велась в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД). Новости Тольятти
520
1 декабря 2020  12:47
В Тольятти проходит международный фестиваль Театральный круг»
В Тольятти проходит международный фестиваль «Театральный круг», инициированный драматическим театром «Колесо».
Он инициирован драматическим театром «Колесо». Новости Тольятти
436
30 ноября 2020  14:46
30 ноября в «Жигулевской долине» состоялась дистанционная презентация и обсуждение проекта «Благотворительная экосистема».
Благотворительная экосистема «Жигулевской долины» объединит горожан и резидентов высокотехнологичных территорий Тольятти
30 ноября в «Жигулевской долине» состоялась дистанционная презентация и обсуждение проекта «Благотворительная экосистема». Новости Тольятти
690
Весь список