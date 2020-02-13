Средства, затраченные на капремонт, вернутся на счета четырех самарских домов
13 февраля 2020 16:58
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Программа предусматривает проведение в многоквартирных домах ряда работ, которые позволят достигнуть экономического эффекта, то есть сэкономить на оплате коммунальных услуг: тепла, воды, электроэнергии. Именно за достижение таких результатов Фонд капитального ремонта готов компенсировать стоимость львиной доли проведенных работ.
В начале февраля Фонд одобрил заявки четырех домов Железнодорожного района Самары по адресам: ул. Никитинская, 53; ул. Никитинская, 75; ул. Карла Маркса, 17; ул. Агибалова, 68. До конца текущего месяца на их спецсчета поступят денежные средства - 80 % от суммы, затраченной на энергоэффективные улучшения. На всех четырех домах проведены работы по установке узлов учета управления и регулирования потребления тепловой энергии, а на некоторых также проведены и дополнительные виды ремонта.
Всего программой предусмотрено 23 вида всевозможных работ. Правда, одно из условий участия в программе – результат должен привести к экономии не менее 10 % ресурсов. Четыре дома Железнодорожного района условия выполнили. В общей сложности они получат 2,61 миллиона рублей.
«Это возврат тех средств, которые они потратили, - рассказал глава администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Вадим Тюнин. - Поэтому дальше эти деньги могут использоваться по усмотрению жителей. Но я знаю, что они планируют направить их на выполнение других работ для получения новых экономических эффектов. После чего настроены подавать повторные заявки в Фонд. Закон этого не запрещает. Люди попробовали, поняли, что это реально, выгодно, поэтому готовы двигаться дальше. А мы им готовы в этом помогать».
«Первыми получат выгоду самые активные жители. Надеюсь, глядя на них, инициативу проявят и другие собственники, - отметил заместитель директора Департамента модернизации систем коммунальной инфраструктуры и сопровождения федеральных проектов Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергей Ульянкин.
Необходимо отметить, что домам не только возвращают средства – компенсацию за затраты после проведенных работ - жители этих домов получают серьёзную ежемесячную экономию на коммунальных платежах. На всех четырех домах платежки на оплату отдельных видов коммунальных услуг снизились на 30% и более.
Над оформлением заявок на получение компенсации из Фонда работали несколько месяцев. Документы возвращались на доработку несколько раз.
«Теперь опыт есть, опыт успешный, мы теперь знаем как заполнить документы и сможем легче двигаться дальше, получать новые компенсации от Фонда. Инициатива и желание должны исходить исключительно от жителей, а мы готовы поддержать и оказать методическую помощь», - пояснил Вадим Тюнин.
Фонд содействия реформированию ЖКХ отметил «пионеров» представивших регион благодарственными письмами. Сейчас самарские первопроходцы уже консультируют и помогают с оформлением заявок жителям других городов Самарской области.
«НП «ЖКХ Контроль» вместе с Фондом содействия реформирования ЖКХ работает над тем, чтобы таких домов стало больше. В рамках проекта «Ваш помощник в капремонте МКД», реализуемого на средства фонда Президентских грантов, наши консультанты бесплатно помогают собственникам просчитать потенциал энергоэффективности их дома, правильно оформить заявку в Фонд ЖКХ. Всего «в работе» сейчас 31 дом из Самары, Новокуйбышевска, Жигулевска, Тольятти, Сызрани. Надеемся, что в ближайшее время они также получат федеральную поддержку», - рассказала члена Наблюдательного Совета ГК «Фонд содействия реформирования ЖКХ», исполнительного директора НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.
Стоит отметить, что программа энергоэффективного капитального ремонта важна с точки зрения реализация проекта «Умный город», принципами которого, в том числе, являются формирование эффективной системы управления городским хозяйством, создание комфортной городской среды и инструментов вовлечения горожан в процессы управления городским хозяйством. Проект «Умный город» реализуется в рамках национальных проекта «Жилье и городская среда» и программы «Цифровая экономика», утвержденных Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина.
23 субъекта Федерации на сегодняшний момент работают по заявкам на получение компенсации за энергоэффективный капитальный ремонт. Общий лимит на начало 2020 года, выделенный на эти цели средств - 800 миллионов рублей, передает пресс-служба горадминистрации.
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Комментарии
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Участники проголосовали за понравившийся вариант, заполнив бюллетени. Благоустройство региона
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13 февраля 2020 10:25
Исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева встретилась с жителями Самары из аварийных домов. Благоустройство региона
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