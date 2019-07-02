С сегодняшнего дня в Самаре начались гидравлические испытания на сетях, идущих от Центральной и Привокзальной котельных
2 июля 2019 20:05
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Более подробно с картой-схемой гидравлических испытаний теплосетей в вышеуказанный период можно ознакомиться в приложении.
С целью выявления ненадежных участков теплосетевой инфраструктуры теплотрассы будут испытаны повышенным давлением воды.
В связи с этим энергетики просят горожан соблюдать меры предосторожности: в период проведения опрессовок держаться подальше от трубопроводов надземной прокладки, а также не находиться рядом с тепловыми камерами. Кроме того, не следует оставлять в охранных зонах теплотрасс автомобильный транспорт и прочее имущество.
Обо всех обнаруженных повреждениях или фактах наличия открытых люков на тепловых камерах можно сообщить по телефону «горячей линии» АО «ПТС»: 279-65-00 или в круглосуточную приемную: http://teplo.energy/.
Горячее водоснабжение для жителей города будет восстановлено совместно с коммунальными организациями после устранения выявленных повреждений.
Просим горожан с пониманием относиться к временным неудобствам, поскольку летние испытания теплосетей – это необходимая часть подготовки города к зиме, передает пресс-служба горадминистрации.
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