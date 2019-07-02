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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

С сегодняшнего дня в Самаре начались гидравлические испытания на сетях, идущих от Центральной и Привокзальной котельных

2 июля 2019 20:05
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Временно, со 2 по 16 июля, приостановлено горячее водоснабжение потребителям Ленинского, Железнодорожного, Октябрьского и Советского районов.
В Самаре продолжаются работы по подготовке к отопительному сезону 2019-2020 годов. На этой неделе в Самаре начались гидравлические испытания тепловых сетей, запитанных от Центральной отопительной котельной (ЦОК) и Привокзальной отопительной котельной (ПОК). Как сообщает профильное ресурсноснабжающее предприятие (филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс»), временно, со 2 по 16 июля, приостановлено горячее водоснабжение потребителям Ленинского, Железнодорожного, Октябрьского и Советского районов - в пределах улиц: Ново-Садовая, Лесная, Полевая, Буянова, Вилоновская, Самарская, Пионерская, Пятигорская, Промышленности, Победы, Г. Ратнера, XXII Партсъезда, Центральная, Южный проезд.

Более подробно с картой-схемой гидравлических испытаний теплосетей в вышеуказанный период можно ознакомиться в приложении.

С целью выявления ненадежных участков теплосетевой инфраструктуры теплотрассы будут испытаны повышенным давлением воды.

В связи с этим энергетики просят горожан соблюдать меры предосторожности: в период проведения опрессовок держаться подальше от трубопроводов надземной прокладки, а также не находиться рядом с тепловыми камерами. Кроме того, не следует оставлять в охранных зонах теплотрасс автомобильный транспорт и прочее имущество.

Обо всех обнаруженных повреждениях или фактах наличия открытых люков на тепловых камерах можно сообщить по телефону «горячей линии» АО «ПТС»: 279-65-00 или в круглосуточную приемную: http://teplo.energy/.

Горячее водоснабжение для жителей города будет восстановлено совместно с коммунальными организациями после устранения выявленных повреждений.

Просим горожан с пониманием относиться к временным неудобствам, поскольку летние испытания теплосетей – это необходимая часть подготовки города к зиме, передает пресс-служба горадминистрации. 
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Комментарии



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