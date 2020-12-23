«РКС-Самара» выпустили календарь к 135-летию самарского водопровода

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В 2021 году Самара будет отмечать 135 лет с момента, когда в городе появилась первая водопроводная вода. Она добывалась в районе Ульяновского спуска к Волге, из подземной скважины, именно оттуда пошло название места «На Дне». Тогда, в XIX веке, длина первой водопроводной линии была 27,5 км. Сейчас, в XXI веке, длина водопроводных сетей города Самары превышает 1600 км.

К 135-летию самарского водопровода «РКС-Самара» выпустили квартальный календарь с экспонатами музея истории самарского водопровода. На страницах календаря размещены фотографии некоторых любопытных экспонатов: документов ХIХ и ХХ веков о водоснабжении города, деревянной водопроводной трубы, уникальных крышек колодцев и запорной арматуры 1886 года. Все это и другие интересные предметы, имеющие отношение к истории водоснабжения и водоотведения, можно увидеть в музее на городской водопроводной станции.

Например, в музее хранится одна из книг, которые по решению Главы Самары Петра Алабина распространяли в городе с целью популяризации идеи централизованного водоснабжения и необходимости строительства городского водопровода. После такой просветительско-рекламной кампании были выпущены облигации специального водопроводного займа 1885 года. Ценные бумаги выпускались для сбора денег на строительство водопровода и оказались весьма прибыльными – 6% годовых. Одна из таких облигаций также хранится в музее.

В «РКС-Самара» очень надеются, что в наступающем году все запреты, введенные из-за пандемии, будут сняты и музей истории самарского водопровода смогут посетить все желающие.