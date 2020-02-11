По Самаре начал ездить Экомобиль в рамках благотворительного сбора макулатуры

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Напомним, впервые акция проходила осенью. Тогда совместными усилиями удалось собрать 27 тонн вторсырья. На вырученные средства была оказана помощь самарскому пансионату для детей-инвалидов, в котором проживает 227 воспитанников в возрасте от 4 до 18 лет. Многие самарцы просили повторить акцию «Сдай макулатуру - Сохрани лес», и региональный оператор откликнулся на просьбы жителей.«Основная задача проведения этого сбора – привлечь внимание к необходимости сохранять природные ресурсы, которые можно вовлечь во вторичную переработку. Таким образом мы сохраняем деревья, лес. При этом на выходе получается новое сырье. А второй посыл нашей акции – этоблаготворительная деятельность. Все вырученные средства от данного сбора мы, как и в прошлый раз, направим на благотворительность», - говорит руководитель экологического управления регионального оператора ЭкоСтройРесурс Екатерина Луценко.Первый адрес, куда отправился экомобиль - Самарский Дом молодежи. Сотрудники организации регулярно принимают участие в экологических и патриотических акциях.«Бумаги за год накапливается много, да и наши воспитанники приносят макулатуру из дома. Раньше сдавали сами, просто так. В этот раз решили, что отдадим бумагу тем, кто не только отправит ее на переработку, но и потом окажет благое дело. Мы готовы быть постоянными участниками данной акции», - рассказал директор Самарского Дома молодежи Дмитрий Кривов.Второй адресат - самарская активистка Галина Циденкова. В ее семье с советских времен принято копить макулатуру, а затем сдавать на переработку. Раньше на вырученные средства можно было выкупить редкие книги. Сейчас такого уже нет, а привычка хранить ценное сырье осталась.«У меня скопилось огромное количество бумаг, квитанций, старых журналов, газет и справочников. Сама я, конечно, это никуда не отвезу, а выбрасывать то, что может быть переработано, жалко, - рассказывает Галина. – Когда узнала, что в рамках акции могут приехать сами, забрать и вывезти, очень обрадовалась».«У нас нет цели забрать 100 килограммов макулатуры или больше с одного адреса. Даже если нас попросят забрать две, три книги – приедем и заберем», - добавляет Екатерина Луценко.После сбора, макулатура будет направлена на переработку, передает прессс-служба облправительства.