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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

По Самаре начал ездить Экомобиль в рамках благотворительного сбора макулатуры

11 февраля 2020 16:09
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Всю неделю жители города оставляли свои заявки по телефону, и сейчас специальный экомобиль начал свое путешествие по заявленным адресам.
Региональный оператор ЭкоСтройРесурс вновь запустил акцию по сбору макулатуры в благотворительных целях. Всю неделю жители города оставляли свои заявки по телефону, и сейчас специальный экомобиль начал свое путешествие по заявленным адресам. Сбор макулатуры уже идет, но все, кто хотел и не успел оставить заявку, могут сделать это до 23 февраля по телефону 8-927-685-98-53.

Напомним, впервые акция проходила осенью. Тогда совместными усилиями удалось собрать 27 тонн вторсырья. На вырученные средства была оказана помощь самарскому пансионату для детей-инвалидов, в котором проживает 227 воспитанников в возрасте от 4 до 18 лет. Многие самарцы просили повторить акцию «Сдай макулатуру - Сохрани лес», и региональный оператор откликнулся на просьбы жителей.

«Основная задача проведения этого сбора – привлечь внимание к необходимости сохранять природные ресурсы, которые можно вовлечь во вторичную переработку. Таким образом мы сохраняем деревья, лес. При этом на выходе получается новое сырье. А второй посыл нашей акции – это
благотворительная деятельность. Все вырученные средства от данного сбора мы, как и в прошлый раз, направим на благотворительность», - говорит руководитель экологического управления регионального оператора ЭкоСтройРесурс Екатерина Луценко.

Первый адрес, куда отправился экомобиль - Самарский Дом молодежи. Сотрудники организации регулярно принимают участие в экологических и патриотических акциях.

«Бумаги за год накапливается много, да и наши воспитанники приносят макулатуру из дома. Раньше сдавали сами, просто так. В этот раз решили, что отдадим бумагу тем, кто не только отправит ее на переработку, но и потом окажет благое дело. Мы готовы быть постоянными участниками данной акции», - рассказал директор Самарского Дома молодежи Дмитрий Кривов.

Второй адресат - самарская активистка Галина Циденкова. В ее семье с советских времен принято копить макулатуру, а затем сдавать на переработку. Раньше на вырученные средства можно было выкупить редкие книги. Сейчас такого уже нет, а привычка хранить ценное сырье осталась.

«У меня скопилось огромное количество бумаг, квитанций, старых журналов, газет и справочников. Сама я, конечно, это никуда не отвезу, а выбрасывать то, что может быть переработано, жалко, - рассказывает Галина. – Когда узнала, что в рамках акции могут приехать сами, забрать и вывезти, очень обрадовалась».

«У нас нет цели забрать 100 килограммов макулатуры или больше с одного адреса. Даже если нас попросят забрать две, три книги – приедем и заберем», - добавляет Екатерина Луценко.

После сбора, макулатура будет направлена на переработку, передает прессс-служба облправительства. 
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