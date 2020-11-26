На всех улицах Самары не прекращаются расчистка и противогололедная обработка

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Для обеспечения беспрепятственного проезда личного и общественного транспорта, комфортного передвижения пешеходов задействованы все дорожные службы.

Основной объем работ выполняется в ночную смену, когда нет интенсивного трафика. Так, в ночь на 26 ноября работало 227 единиц техники. В дневную смену предприятия вывели 180 единиц техники, увеличив при этом количество рабочих, которые трудятся вручную, до 260 человек.

«За две смены полигоны приняли с улиц 3200 тонн снежных масс. В первоочередном порядке от них освобождали дороги с маршрутами общественного транспорта, остановочные площадки и периметры пешеходных переходов, а также локации, где имелось сужение проезжей части из-за снежных валов. Повышенное внимание уделили и обработке. Израсходовано более 500 тонн противогололедных материалов: почти поровну – «Бионорда» и песчано-соляной смеси. Но снегопад не прекращается, и темпы работ не снижаются», - рассказал заместитель руководителя Управления благоустройства Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара Виктор Ненашев.

Представители МБУ «Дорожное хозяйство» акцентируют внимание профильных муниципальных предприятий и подрядчиков на необходимости выполнять уборку не только своевременно и качественно, но и бережно. Это особенно важно для улиц, недавно обновленных по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированному Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Так, на средства дорожного нацпроекта в Самаре комплексно отремонтирована улица Стара-Загора. Однако, та же подрядная организация продолжает трудиться на принципах контракта жизненного цикла: она отвечает не только за преображение дорожного объекта и гарантийные работы, но и за санитарное содержание. Исходя из значительной протяженности участка (4,8 км в границах улиц Советской Армии и Ташкентской), проходящего через 3 внутригородских района, для уборки по зимнему регламенту привлечен и субподрядчик. Это необходимо, чтобы максимально оперативно и эффективно справляться с расчисткой и обработкой автодороги и прилегающих территорий.

«Если до ремонта на этой улице временно снег складировался в газонной части, то теперь так не получится. Установлены пешеходные ограждения, за которые не заедешь. К тому же мы должны предотвратить повреждение таких ограждений спецтехникой, иначе ремонтировать придется за свой счет. То же самое касается и дорожной отмостки, которая по проезжей части была устроена в результате комплексного ремонта. Кроме того, тротуары теперь преимущественно с плиточным покрытием, так что обращаем внимание на то, какую технику плитка может выдержать. Используем малогабаритные спецмашины. Таким образом, при всех видах работ нужна максимальная аккуратность в процессе очистки улицы», - подчеркнул мастер СДУ Промышленного района МП «Благоустройство» Евгений Паймурзин.

Только уборкой улицы Стара-Загора этим утром занимались 10 дорожных рабочих и 14 спецмашин (погрузчики, самосвалы, комбинированные дорожные машины, тракторы, оснащенные щеточным оборудованием, пескоразбрасыватели). Полностью участок очищают за 1-2 суток (в зависимости от погодных условий).

Для ликвидации наледи используется многокомпонентный реагент. Его заготовки сделаны в достаточных объемах. «Бионорд» заранее «освобожден» от заводских мешков и помещен в емкости в ангаре. Перед выездом на дорожный объект остается лишь загрузить материал ковшом в спецмашину – это занимает порядка 1,5 минут, заверяют специалисты.

Все работы ведутся в плановом режиме. Отметим, что после комплексного ремонта площадь уборки увеличилась.

«На улице Стара-Загора появились дополнительные парковочные «карманы» и заезды к остановкам общественного транспорта. Добавились и полосы уширения проезжей части на самых загруженных перекрестках. Стало больше регулируемых пешеходных переходов. А это – дополнительные объемы работ, включающих подметание автодороги и пешеходных зон, расширение проезжей части посредством расчистки, формирование снежных валов с последующей их утилизацией на полигоне. По состоянию на сегодняшний день с улицы вывезли 128,5 тонн снега. Противогололедные мероприятия – тоже один из этапов зимнего содержания улично-дорожной сети. А ручной труд незаменим там, куда не каждая спецмашина пройдет: это, например, остановки общественного транспорта, выходы на пешеходные переходы», – пояснил исполняющий обязанности директора МБУ «Дорожное хозяйство» Дмитрий Трофимов.

Контроль должен осуществляться не реже двух раз в неделю, а по факту кураторы следят за очисткой ежесуточно.

«Пока идет снег, необходимо повторять все виды работ циклично, как только выпадает следующая порция осадков до высоты покрова в 5 сантиметров», - уточнил представитель дирекции МБУ «Дорожное хозяйство».

При выявлении замечаний выписывается предписание. Если недостатки устраняются в поставленный срок, составляется соответствующий акт. В противном случае - при отсутствии уважительных причин для продления срока происходит корректировка, и принимаются только фактически выполненные работы.

Контрольные объезды организуются с участием подрядчика, что позволяет давать максимально объективную оценку выполненным работам, которые ведутся комплексно.

По такому алгоритму отлажена работа и на улице Победы. На этот отремонтированный в текущем году объект также продолжает распространять свое действие контракт жизненного цикла.

Требования к зимнему содержанию одинаковы для всех задействованных предприятий и организаций. Главное – обеспечение порядка и безопасности на улично-дорожной сети, передает пресс-служба горадминистрации.

Фото: пресс-служба горадминистрации