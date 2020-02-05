На улично-дорожной сети Самары усилены работы по противогололедной обработке
5 февраля 2020 14:49
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В Самаре за состояние большинства улиц отвечают МП «Благоустройство» и ООО «Кедр-1», тогда как улицы Стара-Загора и Победы и приводят в порядок специалисты ООО «НПФ «XXI Век». Эта подрядная организация работает в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - по контракту жизненного цикла, впервые внедренного в городе в 2019 году благодаря нацпроекту.
«Работы по содержанию улицы Победы ведутся в полном объеме в ежедневном режиме. Причем выполняется очистка от снега и наледи не только на уже отремонтированной территории, а полностью на всем участке в границах улиц Елизарова и Гагарина», - рассказал заместитель Главного инженера ООО «НПФ «XXI Век» Даниил Степанов.
В настоящее время сезонные работы продолжаются. Предприятия и организации сферы благоустройства заблаговременно были предупреждены о возможном изменении погодных условий. С учетом этого, по информации подрядчика, ко вторнику, 4 февраля, на улице Победы дорожные рабочие справились с основным объемом задач, касающихся очистки территории и вывоза снега с проезжей части, пешеходных переходов, остановочных площадок, тротуаров. Тротуарам – повышенное внимание – приняты превентивные меры, пешеходные зоны расчищены практически до асфальта. Самая актуальная задача на сегодняшний день – внесение противогололедных материалов, а также постоянный мониторинг состояния участка улично-дорожной сети – это позволит в оперативном порядке скорректировать количество необходимых реагентов.
Улицу Победы обрабатывают с использованием «Бионорда», который более эффективен в борьбе с гололедом по сравнению с песчано-соляной смесью. Данный реагент быстрее растапливает лед и не забивает ливневую канализацию. Кроме того, как отмечают специалисты, этот препарат, допущенный к использованию Роспотребнадзором, имеет все необходимые сертификаты соответствия и безопасности (относится к 4 классу опасности, то есть оказывает минимальное отрицательное воздействие на окружающую среду).
«Бионорд» рассыпают пескоструйные машины. По информации ООО «НПФ «XXI Век», в течение суток организация задействует для своих участков 4 единицы такой техники. Также на участки выводят 15 снегоуборочных машин. После взаимодействия снега и подтаявшего льда с реагентом образуется шуга. Она сметается плужками. В дальнейшем организуется вывоз на полигоны. С начала сезона ООО «НПФ «XXI Век» израсходовало 50 тонн реагентов. Всего же для использования в зимний период 2019-2020 годов только данной подрядной организацией было закуплено 260 тонн противогололедных материалов.
Качеством работ на дорожном объекте контролируют кураторы из МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» - подведомственного учреждения профильного городского департамента.
«Как показывает практика, контракт жизненного цикла положительно сказывается на результатах работ. Подрядчик более ответственно относится к ремонту и содержанию. Сейчас акцент – на противогололедной обработке. Усилены работы на тротуарах. Рабочие используют малогабаритную технику, чтобы не продавить основание тротуара, тем самым оказывая минимальное воздействие на слои дорожной одежды», - сообщил заместитель руководителя правления развития, реконструкции и ремонта Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара Сергей Панферов.
Ответственность за состояние участка, возложенная согласно контракту на одного и того же подрядчика, и организованный им постоянный мониторинг дорожного объекта способствуют более скрупулезному подходу в дальнейшем к процессу комплексного ремонта – на улице Победы в рамках нацпроекта он продолжится в дорожно-строительном сезоне 2020 года – весной, с наступлением постоянных положительных температур, передает пресс-служба горадминистрации.
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Комментарии
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