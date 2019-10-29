Я нашел ошибку
сегодня  Вторник, 29 октября, 18:04
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +6 °C, Тольятти  +4 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 29/10:
USD 63.87
-0.13
EUR 70.84
-0.28
Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

На транзитном участке теплосети по ул. М.Тореза ведутся ремонтные работы

29 октября 2019 15:34
98
На данном участке теплосети нет подключенных потребителей, поэтому ремонтные работы не скажутся на качестве теплоснабжения жителей района.
Сегодня, 29 октября, специалистами «Предприятия тепловых сетей» было выявлено повреждение на транзитном участке теплосети по ул.М.Тореза.

В силу перепада высот в данном районе города небольшая часть теплоносителя по каналу теплосети вышла на поверхность в районе пересечения ул.Аэродромной и ул.Промышленности.

Теплоэнергетики оперативно огородили место повреждения, участок теплосети выведен из работы. На данном участке теплосети нет подключенных потребителей, поэтому ремонтные работы не скажутся на качестве теплоснабжения жителей района.

В объекте уже проводятся земляные работы. В планах теплоэнергетиков устранить повреждение в ближайшее время.



Фото: vkonline.ru




Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
29 октября 2019  11:24
Расходы на обращение с бродячими собаками и котами в Самаре попросили не ограничивать
Расходы на обращение с бродячими собаками и котами в Самаре попросили не ограничивать
Местные власти могут получить новые полномочия для решения проблемы животных без владельцев. Благоустройство региона
150
29 октября 2019  10:53
Территорию лесопарка им. 60-летия Советской власти в Самаре переводят в рекреационную зону
Территорию лесопарка им. 60-летия Советской власти в Самаре переводят в рекреационную зону
Мэрия Самары вернет из частной собственности часть крупнейшего лесопарка, обменяв ее на другую площадку. Благоустройство региона
190
29 октября 2019  09:50
В Самаре театр драмы ждет реставрация
В Самаре театр драмы ждет реставрация
На подготовку проекта собираются направить больше 62 миллионов рублей. Благоустройство региона
195
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
1 октября 2019  19:02
Grohe для кухни (5)
 Кухня – помещение, при оформлении и обустройстве которого должна быть учтена каждая деталь.  Капитальный ремонт в Самаре
759
25 сентября 2019  10:50
Справедливые цены на уборку квартир – рассказываем, как не переплачивать за чистоту
Справедливые цены на уборку квартир – рассказываем, как не переплачивать за чистоту
  Уборка собственной квартиры – процесс скучный, но обязательный.  Конечно, если для Вас важно, чтобы в Вашем доме было чисто и красиво.  Капитальный ремонт в Самаре
493
10 августа 2019  17:43
Как выбрать диван-кровать ИКЕА
Как выбрать диван-кровать ИКЕА
 Продукция сети магазинов ИКЕА повсеместно пользуется особым спросом. Шведская компания специализируется на производстве мебели для дома, существенную часть... Капитальный ремонт в Самаре
1551
Весь список
Всё в Дом
15 октября 2019  23:04
На что обратить внимание при выборе двуспальной кровати?
 После тяжелого трудового дня каждый человек приходит домой, чтобы расслабиться и получить новый заряд энергии. Во сне человек в среднем проводит треть своей... Всё в Дом
494
10 октября 2019  16:00
Особенности кресла-мяча
 В любом домовладении или квартире незаменимым предметом мебели является кресло. И если вы любите оригинальничать, предпочитаете не загромождать... Всё в Дом
151
7 октября 2019  12:19
Комод в интерьере
 В современном интерьере комод вещь незаменимая. Он идеально вписывается в любой интерьер и встретить его можно в любой комнате.  Всё в Дом
153
Весь список
ЖКХ
29 октября 2019  15:34
На данном участке теплосети нет подключенных потребителей, поэтому ремонтные работы не скажутся на качестве теплоснабжения жителей района.
На транзитном участке теплосети по ул. М.Тореза ведутся ремонтные работы
На данном участке теплосети нет подключенных потребителей, поэтому ремонтные работы не скажутся на качестве теплоснабжения жителей района.  ЖКХ
97
28 октября 2019  21:19
На данный момент теплоэнергетики приступили к заполнению системы. Перейти на штатный режим теплоснабжения планируется к 22:00 сегодня.
Теплоэнергетики завершили ремонтные работы на теплосети по улице Береговой
На данный момент теплоэнергетики приступили к заполнению системы. Перейти на штатный режим теплоснабжения планируется к 22:00 сегодня.  ЖКХ
243
28 октября 2019  13:43
На улице Береговой в Самаре прорвало теплотрассу
На улице Береговой в Самаре прорвало теплотрассу
Заменой участка прохудившейся трубы занимаются две ремонтные бригады. ЖКХ
250
Весь список

Экология
28 октября 2019  09:12
В Самарской области стартовал новый онлайн-флешмоб Позитивная энергия
В Самарской области стартовал новый онлайн-флешмоб “Позитивная энергия”
Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации. Экология
205
24 октября 2019  15:16
Городами-рекордсменами по сбору отработанных батареек в рамках Всероссийской акции стали Самара и Тольятти.
«ЭкоВоз» собрал более 5 тонн использованных батареек
Городами-рекордсменами по сбору отработанных батареек в рамках Всероссийской акции стали Самара и Тольятти.   Экология
370
13 октября 2019  13:23
Установлено, какой рыбы больше всего в Куйбышевском водохранилище
Установлено, какой рыбы больше всего в Куйбышевском водохранилище
Специалисты на научно-исследовательском судне провели экспедиционный выезд в Куйбышевском водохранилище. Экология
4467
Весь список


Видео
28 октября 2019  09:53
Появилось видео переброски российских бронеавтомобилей в Сирию
Появилось видео переброски российских бронеавтомобилей в Сирию
Видно, что машины завозят в транспортный отсек самолёта Ил-76.
В стране
243
22 октября 2019  21:05
Главной целью подобных соревнований является проверка готовности к проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, совершенствование и отработка практических знаний и навыков.
ПСС СО показала отличные результаты и заняла первое место на международных соревнованиях Crimea Rescue Fest 2019
Главной целью подобных соревнований является проверка готовности к проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, совершенствование и... Социум
418
14 октября 2019  12:55
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов.
Спектакль студентов СГИК "Аленький цветочек" показали на телеканалах всех регионов ПФО
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов.  Социум
475
10 октября 2019  13:57
Военно-транспортный самолет с 11 пассажирами на борту приземлился без шасси в Екатеринбурге
Военно-транспортный самолет с 11 пассажирами на борту приземлился без шасси в Екатеринбурге
Все члены экипажа живы, пострадавших нет.
Происшествия
523
9 октября 2019  12:32
Самарцам дают вредные советы на тему, что не нужно смывать с городскую систему канализации
Самарцам дают вредные советы на тему, что не нужно смывать в городскую систему канализации
Сотрудники "РКС-Самара" подготовили соответствующий видеоролик.  
ЖКХ
1144
3 октября 2019  09:14
Заседание Госсовета, посвященного вопросам здравоохранения, пройдет в конце месяца
Заседание Госсовета, посвященного вопросам здравоохранения, пройдет в конце месяца
   Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
750
Весь список

Фоторепортажи
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1193
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
1870
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
1284
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1562
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1755
2 сентября 2019  13:11
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль Раскудесы
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль "Раскудесы"
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры.
Культура
1222
Весь список

Мероприятия
Областная научная библиотека приглашает на учебный бал всех, кто любит танцевать
В Самаре пройдет городской семинар-практикум «Фольклор: традиции и современность»
В Тольятти пройдут Всероссийские соревнования по дзюдо «Кубок Губернатора Самарской области»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные