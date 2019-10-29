На транзитном участке теплосети по ул. М.Тореза ведутся ремонтные работы

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В силу перепада высот в данном районе города небольшая часть теплоносителя по каналу теплосети вышла на поверхность в районе пересечения ул.Аэродромной и ул.Промышленности.Теплоэнергетики оперативно огородили место повреждения, участок теплосети выведен из работы. На данном участке теплосети нет подключенных потребителей, поэтому ремонтные работы не скажутся на качестве теплоснабжения жителей района.В объекте уже проводятся земляные работы. В планах теплоэнергетиков устранить повреждение в ближайшее время.Фото: vkonline.ru