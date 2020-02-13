Можем доверять друг другу: «РКС-Самара» наградили надежных партнёров

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УК «Авиакор- Стандарт», «Юг-сервис», «Визит-М», «АМОНД-ЖилКомСервис», «Квартал-НД» получили ценные подарки и статус «Надёжного партнёра».Благодарственные письма были подписаны Первым заместителем главы г.о. Самара Владимиром Василенко и Главным управляющим директором «РКС-Самара» Владимиром Бирюковым.Владимир Бирюков отметил особую важность своевременных платежей для ресурсоснабжающей компании:«Для нас это, прежде всего, вовремя проведённые ремонтные работы, новое оборудование и современные технологии. В свою очередь и мы обещаем вам свою помощь и поддержку, вы всегда можете на нас рассчитывать».«РКС-Самара» выражает благодарность всем жителям и управляющим компаниям, которые оплачивают услуги водоснабжения и водоотведения каждый месяц в полном объёме!Фото: пресс-служба «РКС-Самара»