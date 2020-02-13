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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Можем доверять друг другу: «РКС-Самара» наградили надежных партнёров

13 февраля 2020 16:44
81
«РКС-Самара» выражает благодарность всем жителям и управляющим компаниям, которые оплачивают услуги водоснабжения и водоотведения каждый месяц в полном объёме!
В этом году «РКС-Самара» приняли решение в рамках проведения акции «В новый год – без старых долгов» отметить и наградить крупнейшие управляющие компании, которые честно рассчитываются за услуги водоснабжения и водоотведения.

УК «Авиакор- Стандарт», «Юг-сервис», «Визит-М», «АМОНД-ЖилКомСервис», «Квартал-НД» получили ценные подарки и статус «Надёжного партнёра».

Благодарственные письма были подписаны Первым заместителем главы г.о. Самара Владимиром Василенко и Главным управляющим директором «РКС-Самара» Владимиром Бирюковым.

Владимир Бирюков отметил особую важность своевременных платежей для ресурсоснабжающей компании:

«Для нас это, прежде всего, вовремя проведённые ремонтные работы, новое оборудование и современные технологии. В свою очередь и мы обещаем вам свою помощь и поддержку, вы всегда можете на нас рассчитывать».

«РКС-Самара» выражает благодарность всем жителям и управляющим компаниям, которые оплачивают услуги водоснабжения и водоотведения каждый месяц в полном объёме! 


Фото: пресс-служба «РКС-Самара»
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Комментарии


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