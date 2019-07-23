Из-за утечке на трубопровод ХВС в Кировском районе Самары без воды остались 3220 человек, из них 1049 детей

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На время проведения работ без холодного водоснабжения остались потребители 12 жилых многоквартирных домов (3220 человек, из них 1049 детей) социально-значимые объекты под отключение не попали.Оповещение населения проведено через управляющие компании и старших по домам. Для обеспечения населения питьевой водой от ООО «СКС» выставлен 1 бойлер на улице Металистов, 17.На месте аварии работает оперативная группа 3 ОФПС Самары в составе 2 человек и 1 единицы техники и администрация Кировского района.Ремонтные работы проводятся силами ООО «СКС» в составе 9 человек, 6 ед. техники.Ориентировочное время восстановления водоснабжения потребителей – 20.00 23.07.2019 г.Привлеченные силы и средства: 12 человек, 8 единиц техники, от МЧС России 2 человека, 1 единица техники, передает пресс-служба облМЧС.Фото: пресс-служба облМЧС