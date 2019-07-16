Игорь Дибцев возглавил «Российские коммунальные системы»
16 июля 2019 15:33
102
Ранее занимавший эту должность Павел Курзаев, который руководил РКС с марта 2015 года, покинул компанию в связи с переходом в другую отрасль.
Основными задачами, поставленными Игорем Дибцевым перед компанией, будет повышение операционной эффективности РКС, территориальное расширение бизнеса и повышение качества обслуживания клиентов.
«Мне хорошо знаком бизнес РКС, в котором я вижу много новых возможностей для развития с целью повышения капитализации компании и наращивания присутствия в новых регионах России, – отметил Игорь Дибцев. – Действующей командой проделана большая работа и заложены основы для серьезной модернизации. Сегодня РКС необходим новый импульс в виде трансформации структуры управления, оптимизации бизнес-процессов и повышения культуры производства, чтобы закрепить за компанией статус крупнейшего коммунального оператора с высоким уровнем удовлетворенности клиентов».
Биографическая справка:
Игорь Николаевич Дибцев родился в 1970 году в Воронеже. В 1994 году закончил Московский институт управления им.Орджоникидзе по специальности «Экономика и управление на производстве». Дальнейшее образование получал в Школе бизнеса Thunderbird (Глендейл, США), RICE University (Хьюстон, США) и International Couching Academy. В 1994-1998 годах работал экономистом, начальником планово-экономического управления, затем – заместителем директора департамента по экономике «Альфа-Эко». В 1997-2006 годах занимал должность исполнительного вице-президента ОАО «ТНК-ВР Менеджмент», ОАО «Тюменская нефтяная компания». С 2006 по 2008 года работал в должности проектного директора ГК «Ренова». В 2008-2015 годах занимал должность президента ОАО «Российские коммунальные системы». С 2015 года возглавлял ООО «Ренова Актив».
***
Российские коммунальные системы (РКС) - крупнейший оператор водоснабжения и водоотведения в России. Клиентами РКС являются свыше 5 млн. физических лиц в 8 регионах России - Пермском крае, Амурской, Кировской, Самарской, Тамбовской, Пензенской, Ульяновской областях и Республике Карелия. Компания обслуживает более 6 тыс. километров водопроводных сетей и свыше 4,7 тыс. километров канализационных сетей. Совокупная выручка компании за 2018 год превысила 24,8 млрд рублей. Накопленный объем инвестиций в объекты ЖКХ составляет 26 млрд рублей. Численность персонала - 9,5 тысяч человек, передает пресс-служба РКС.
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
16 июля 2019 11:57
В Самаре на Металлурге идет ремонт площади, бульвара и дворца культуры. Благоустройство региона
148
16 июля 2019 11:53
Сейчас идет поиск подрядчика. Благоустройство региона
151
16 июля 2019 11:23
Магистраль соединит три моста — в створе Главной, Фрунзенский и Южный. Благоустройство региона
210
Капитальный ремонт в Самаре
28 января 2019 23:34Неисправности кондиционеров, их устранение
Для того чтобы поддерживать в домовладении или квартире оптимальный микроклимат, просто не обойтись без кондиционера. Он спасает в жару и создает все условия... Капитальный ремонт в Самаре
5658
2 декабря 2018 21:52
Спортивная обувь давно перешла в разряд базовых вещей. Если ранее кроссовки носили только в спортзалы, на прогулки или выездной отдых в лес, то на сегодняшний... Капитальный ремонт в Самаре
2785
16 ноября 2018 06:46
Последствия короткого замыкания, вызванного неисправностью проводки, могут быть совершенно плачевными, а избежать их поможет небольшое устройство, цена... Капитальный ремонт в Самаре
1341
Всё в Дом
6 июля 2019 09:11Ткани для штор. Виды и свойства
Наша душа открыта не для каждого, но заглянуть в нее можно через вкусовые пристрастия человека, его мироощущение и восприятие. Как это сделать? Всё в Дом
382
27 июня 2019 12:50Выбор мебели. На что стоит обратить внимание?
Любое помещение выглядит бедно без мебели. Именно из-за этого хозяева уделяет огромное количество времени на выбор подходящей мебели. Всё в Дом
344
21 июня 2019 21:10
В тот момент, когда у человека возникает необходимость заменить с своём собственном доме мебель новую, то встаёт выбор либо приобрести её в магазине, либо... Всё в Дом
303
ЖКХ
16 июля 2019 15:33
Игорь Дибцев с 16 июля 2019 года приступил к исполнению своих обязанностей. ЖКХ
101
16 июля 2019 13:21
Сейчас стоимость вывоза твердых бытовых отходов считают на основании статистических данных. ЖКХ
202
16 июля 2019 09:59
В последнее время участились аварии по причине неправильного пользования газовым оборудованием в многоквартирных домах. ЖКХ
159
Экология
15 июля 2019 14:05
Пожертвования будут собираться с использованием технологии блокчейн до 1 сентября 2019 года. Экология
337
9 июля 2019 13:53
На 4 июля водохранилища работали в штатном режиме, были наполнены на 88% от полезного объема. Экология
372
9 июля 2019 13:21
Респондентам задавали два вопроса. Экология
449
Видео
15 июля 2019 12:52
Самарский клуб обыграл ЦСКА благодаря дублю нападающего Александра Соболева. Спорт в регионе
331
14 июля 2019 11:46
Отправители предложили особую упаковку для такой посылки. В мире
396
9 июля 2019 11:39
Мальчик отделался ушибами. Происшествия
299
3 июля 2019 12:45
За это медведь укусил мужчину. В стране
633
30 июня 2019 12:10
В МЧС готовятся к ухудшению ситуации с паводком. Происшествия
3779
29 июня 2019 12:53
Живописную пойму рек Камышла и Сок украсили подворья: самарское, татарское, башкирское. Культура
1108
Фоторепортажи
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
703
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
584
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
801
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
817
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
539
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
855
Мероприятия