Игорь Дибцев возглавил «Российские коммунальные системы»

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Акционеры «Российских коммунальных систем» приняли решение усилить команду топ-менеджеров, сделав предложение занять пост генерального директора АО «РКС-Менеджмент». В прошлом уже работавший президентом ОАО «РКС» и до недавнего времени возглавлявший ООО «Ренова-Актив», Игорь Дибцев принял это предложение и с 16 июля 2019 года приступил к исполнению своих обязанностей.Ранее занимавший эту должность Павел Курзаев, который руководил РКС с марта 2015 года, покинул компанию в связи с переходом в другую отрасль.Основными задачами, поставленными Игорем Дибцевым перед компанией, будет повышение операционной эффективности РКС, территориальное расширение бизнеса и повышение качества обслуживания клиентов.«Мне хорошо знаком бизнес РКС, в котором я вижу много новых возможностей для развития с целью повышения капитализации компании и наращивания присутствия в новых регионах России, – отметил Игорь Дибцев. – Действующей командой проделана большая работа и заложены основы для серьезной модернизации. Сегодня РКС необходим новый импульс в виде трансформации структуры управления, оптимизации бизнес-процессов и повышения культуры производства, чтобы закрепить за компанией статус крупнейшего коммунального оператора с высоким уровнем удовлетворенности клиентов».Игорь Николаевич Дибцев родился в 1970 году в Воронеже. В 1994 году закончил Московский институт управления им.Орджоникидзе по специальности «Экономика и управление на производстве». Дальнейшее образование получал в Школе бизнеса Thunderbird (Глендейл, США), RICE University (Хьюстон, США) и International Couching Academy. В 1994-1998 годах работал экономистом, начальником планово-экономического управления, затем – заместителем директора департамента по экономике «Альфа-Эко». В 1997-2006 годах занимал должность исполнительного вице-президента ОАО «ТНК-ВР Менеджмент», ОАО «Тюменская нефтяная компания». С 2006 по 2008 года работал в должности проектного директора ГК «Ренова». В 2008-2015 годах занимал должность президента ОАО «Российские коммунальные системы». С 2015 года возглавлял ООО «Ренова Актив».***Российские коммунальные системы (РКС) - крупнейший оператор водоснабжения и водоотведения в России. Клиентами РКС являются свыше 5 млн. физических лиц в 8 регионах России - Пермском крае, Амурской, Кировской, Самарской, Тамбовской, Пензенской, Ульяновской областях и Республике Карелия. Компания обслуживает более 6 тыс. километров водопроводных сетей и свыше 4,7 тыс. километров канализационных сетей. Совокупная выручка компании за 2018 год превысила 24,8 млрд рублей. Накопленный объем инвестиций в объекты ЖКХ составляет 26 млрд рублей. Численность персонала - 9,5 тысяч человек, передает пресс-служба РКС.