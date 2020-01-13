Для 77 тысяч клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» в Самаре изменились способы передачи данных приборов учета тепла

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В связи с этим для клиентов изменились способы передачи показаний индивидуальных приборов учета. В частности, передать сведения о потребленных ресурсах жители могут несколькими способами: по телефону контакт-центра 957-84-00, на сайте энергокомпании в разделе «Передача показаний онлайн» или на бумажном носителе в почтовые ящики (список адресов их размещения указан на обратной стороне квитанции).«Речь идет о 77 тысячах жителей областной столицы, которые прежде обслуживались нашим посредником. В наступившем году обслуживание этих клиентов мы полностью будем осуществлять самостоятельно. Об этом мы заблаговременно проинформировали в квитанциях, которые были выставлены в декабре прошлого года», - отметил директор по продажам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Юрий Рябов.В виду перехода на собственное расчетное обслуживание Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» изменились и адреса офисов обслуживания. Напомним, что в настоящее время офисы обслуживания клиентов работают по следующим адресам: ул. Л.Толстого, д. 134; ул. Демократическая, 37; пр-т Кирова, д.179. В ближайшее время сеть офисов расширится, прием граждан начнут клиентские центры компании по адресам: ул. Революционная, 103 «б» и ул. М.Тореза, 101«а».Подробнее ознакомиться с информацией об офисах обслуживания и порядке передачи показаний приборов учета можно на официальном сайте организации samara.esplus.ru, передает пресс-служба «ЭнергосбыТ Плюс».