Будет ограничено движение транспорта по улице Ставропольской в Самаре

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением работ по подключению к централизованной сети водоснабжения объекта «Жилой дом по ул. Ставропольской в Промышленном районе г. Самара» в период с 08:00 14 декабря до 23:59 16 декабря 2020 года будет ограничено движение транспорта по ул. Ставропольской на участке от ул. Средне-Садовой до ул. Александра Матросова.

В указанный период движение автобусного маршрута №205 будет организовано по временной схеме:

- в направлении «в город» маршрут проследует по временной схеме по ул. Ново-Вокзальной, Вольской и до 22 Партсъезда;

- в направлении «из города» – без изменений.

Более подробно со схемами ограничения движения и временной схемой движения общественного транспорта можно ознакомиться в приложениях, передает пресс-служба горадминистрации.