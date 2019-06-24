Жилищная инспекция в Новокуйбышевске разъяснит новые стандарты работы аварийно-диспетчерских служб

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28 июня в 11.00 в г. Новокуйбышевск (ул. Миронова, 2, в здании администрации городского округа) состоится выездной семинар-совещание на тему «Новые требования к созданию и работе аварийно-диспетчерских служб в организациях, обслуживающих многоквартирные дома».Аварийно-диспетчерские службы (АДС) – это первое место, куда обращаются граждане с проблемами в области ЖКХ. Большое количество обращений, комментариев касается именно работы диспетчеров. В этой связи немаловажно разъяснить всем заинтересованным лицам их обязанности, права, ответственность. О новых правилах работы расскажут представители Государственной жилищной инспекции Самарской области.Участие в семинаре-совещании примут представители управляющих организаций (УК, ТСЖ), органов местного самоуправления.Участникам мероприятия будет продемонстрирована работа аварийно-диспетчерской службы - диспетчеров и руководителей УК, ответственных за своевременную реакцию на обращения граждан.pixabay.com