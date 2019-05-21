В пос. Управленческий в Самаре сложилась угроза экологической катастрофы

151

В мае 2019 года при обследовании водопроводных колодцев в пос.Управленческий было выявлено вопиющее нарушение: по улицам Декоративной и Выгонной выгребные ямы расположены в санитарной зоне водовода с чистой питьевой водой, на расстоянии 50 см от сетей. А на улице Третьей фекалии из частной выгребной ямы попали непосредственно в водопроводный колодец!Только своевременные действия сотрудников «РКС-Самара», которые контролируют состояние сетей водоснабжения и водоотведения, позволили вовремя обнаружить нарушение и предотвратить угрозу загрязнения питьевой воды стоками. Материалы по данному делу будут направлены в надзорные органы для привлечения нарушителей к ответственности в соответствии с нормами действующего законодательства.Проверки частного сектора Самары будут продолжаться. В ресурсоснабжающей организации есть данные, что большое количество несанкционированных выгребных ям находится в Ленинском районе. Собственникам незаконных врезок и выгребных ям лучше самостоятельно, до выявления, обратиться в «РКС-Самара» для подключения к централизованным системам водоснабжения и водоотведения или в специализированные организации для обустройства ям в соответствии с СанПиН.