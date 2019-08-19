Состоится видеоконференция с главами городских округов и муниципальных районов Самарской области
19 августа 2019 14:02
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20 августа в 11.00 в здании областного Правительства (г.о. Самара, ул. Молодогвардейская, 210, каб.340) и.о. первого вице-губернатора - председателя Правительства Самарской области Виктор Кудряшов проведёт совещание в режиме видеоконференции с главами городских округов и муниципальных районов Самарской области.
На совещании планируется рассмотреть вопросы, касающиеся подготовки жилищно-коммунального хозяйства региона к работе в осенне-зимний период, готовности общеобразовательных учреждений области к новому учебному году.
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