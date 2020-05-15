19 мая в поселке Волгарь будут улучшать работу сетей водоснабжения

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В поселке Волгарь в Куйбышевском районе проведут работы по модернизации системы водоснабжения. Во вторник 19 мая на ул. Новокомсомольской будут установлены две задвижки на трубу диаметром 150 мм и регулятор давления. Это позволит избежать резких скачков давления, снизит нагрузку на водопроводную сеть, создаст более удобную схему переключения во время технологических сбоев, чтобы в случае аварий оставлять без воды как можно меньше людей.На время работ специалисты отключат водоснабжение по ул. Новокомсомольской, 1-9, 10-34; ул. Казачьей, 1, 3, 5, 7, 8, 9, 13, 13а, а также ул. Новоусадебную, Раздольную, Волгарей, Приозерную и Парниковую. Начало работ запланировано на 8.00 19 мая, ориентировочное время окончания - 20.00 того же дня. Жители могут сделать запас воды для своих нужд, также будут установлены бойлеры по адресам: ул. Казачья, 13а и ул. Новокомсомольская, 3.