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Госдума рассмотрит законопроект о повышении МРОТ

24 ноября 2019 10:29
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Госдума рассмотрит законопроект о повышении МРОТ
Депутаты также обсудят в первом чтении продление заморозки пенсионных накоплений россиян еще на год.

Госдума сегодня рассмотрит в первом чтении законопроект о повышении минимального размера оплаты труда. Об этом сообщает ТАСС. Так, с 1 января предлагается установить увеличенный МРОТ в сумме 12130 рублей.

Депутаты также обсудят в первом чтении продление заморозки пенсионных накоплений россиян еще на год – до 2022 года включительно. Кроме того, в повестке нижней палаты значится третье чтение законопроекта о закреплении сокращенного рабочего дня (до 36 часов) для женщин, работающих в сельской местности. Сегодня же нижняя палата рассмотрит в первом чтении и законопроект, наделяющий регионы правом создавать медицинские вытрезвители.
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