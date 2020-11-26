Актриса Светличная прокомментировала данные о своей госпитализации

142

Актриса Светлана Светличная проходит медобследование в больнице из-за головных болей. Об этом она сообщила журналистам в четверг, 26 ноября.

«Я в Первой Градской больнице, так как у меня головные боли. Все нормально, страшное позади, это давно надо было сделать», — цитирует ее «РИА Новости».

Актриса также предположила, что боли возникли после удара по голове во время съемок у нее дома — ей на голову упал софит.

Ранее в этот день сообщалось, что Светличную госпитализировали в одну из московских больниц с инсультом, пишут "Известия".

Светлана Светличная — заслуженная артистка РСФСР. Дебютом для артистки стала роль в фильме «Колыбельная» Михаила Калика, однако первой яркой ролью стала роковая героиня в «Бриллиантовой руке» Леонида Гайдая.

Светличная снималась в фильмах «Семнадцать мгновений весны», «Место встречи изменить нельзя», «Новые приключения неуловимых», «Стряпуха» и других.