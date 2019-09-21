Площадь лесных пожаров в России возросла на 11 гектаров
21 сентября 2019 08:56
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Площадь лесных пожаров в России, которые активно тушат, возросла за минувшие сутки до 11 гектаров, заявляют в федеральной Авиалесоохране. Накануне сообщалось об одном пожаре лесной на площади два гектара.
Согласно данным, самое крупное возгорание – в Туве, там горит шесть гектаров. При этом, по информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки были ликвидированы 11 лесных пожаров на площади 15 гектаров, передает Радио Маяк.
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