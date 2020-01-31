Как изменится жизнь россиян с 1 февраля
31 января 2020 09:47
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В начале февраля вырастет размер единой денежной выплаты, которую получает около 60 категорий федеральных льготников, — она вырастет почти на 3,1%, что соответствует уровню инфляции за прошлый год. Одновременно в стране повысится ставка на проезд по федеральным трассам для большегрузов и подорожает столичное метро — тоже в рамках индексации. А для нарушителей закона о СМИ, признанных иностранными агентами, начнут действовать штрафы, достигающие 5 млн рублей. Подробнее об этих и других нововведениях — в традиционном обзоре «Известий».
Единые денежные выплаты льготникам в феврале традиционно проиндексируют с учетом инфляции. В среднем, как рассказали в Пенсионном фонде, их размер увеличится на 3,1% (это соответствует оценкам темпов инфляции в 2019 году, озвученных в Минтруде).
Такие выплаты полагаются в том числе Героям СССР и Героям Российской Федерации, чернобыльцам, ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам. Всего в список входят 60 категорий граждан.
В том числе инвалиды I группы с февраля 2020 года будут получать 3,8 тыс. рублей, II группы — 2,7 тыс. рублей, III группы — 2,2 тыс. рублей. Дети-инвалиды будут получать 2,7 тыс. рублей. Выплаты ветеранам боевых действий составят 3 тыс. рублей, Героям СССР и РФ — 65,6 тыс. рублей, Героям Труда — 48,3 тыс. рублей.
Как уточнили в Пенсионном фонде, индексация выплат затронет почти 15 млн человек.
С начала месяца к программе «Дальневосточный гектар» присоединятся Забайкалье и Бурятия — эти регионы вошли в состав Дальневосточного федерального округа в конце 2018 года. Традиционно приоритет будет у жителей ДФО, прежде всего именно этих регионов. Они смогут начать оформлять участки первыми, с августа 2020-го присоединиться к программе смогут жители всей страны.
Программа действует с 2016 года. Участники могут получить участок площадью до 1 га на Дальнем Востоке (под программу специально выделены некоторые территории). На первых порах земля предоставляется сроком на пять лет, при этом пользователю не нужно платить аренду или земельный налог (правда, в большинстве случаев там также нет коммуникаций).
В течение года участнику нужно определиться с целями, под которые он планирует использовать землю, а через три — отчитаться об использовании земли по назначению. Если с этим всё в порядке, земля окончательно переходит в его собственность.
Всего на данный момент гектары оформили почти 80 тыс. человек, а общая площадь выделенной под них земли превысила 53 тыс. га, что сопоставимо с площадью Новосибирска. Самым большим спросом пользуется земля в Приморье и Республике Саха (там оформили участки 21 тыс. и 13,6 тыс. человек соответственно), отмечают в Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Больше половины участников программы (54%) берут землю для строительства личного жилья, 23% — для ведения сельского хозяйства, развивать туристические проекты планируют около 9% получателей.
Новость
С начала месяца в России будут проиндексированы тарифы государственной дорожной системы «Платон». После повышения ставки каждый километр пути будет обходиться в 2,20 рубля. По действующему сейчас тарифу платить нужно 2,04 рубля.
Платить за проезд по федеральным трассам должны водители грузового транспорта (массой более 12 т). Повышение стоимости проезда может, в свою очередь, сказаться, например, на стоимости доставки грузов.
Последний раз тариф менялся летом 2019 года — до этого 1 км пути оценивался в 1,91 рубля. Повышение также было связано с индексацией. Как тогда пояснили в Минтрансе, в дальнейшем ставку продолжат повышать каждый год. В феврале 2021-го она повысится до 2,35 рубля. Начиная с 2022 года рассчитываться эта цифра будет в зависимости от темпов инфляции.
За проезд в столичном метро тоже придется платить больше. О том, что разовые поездки с февраля станут дороже на два рубля, еще в декабре 2019 года писали «РИА Новости» со ссылкой на материалы заседания президиума столичного правительства.
Поездка по карте «Тройка» теперь будет стоить 40 рублей (сейчас — 38), единый билет на одну поездку — 57 рублей (сейчас — 55). Изменится и стоимость проездных. Единый на две поездки, например, обойдется в 114 рублей вместо 110, на 60 поездок — в 1970 рублей вместо 1900. Стоимость бумажного проездного на месяц вырастет с 2770 до 2900 рублей.
Подорожают также льготные проездные для школьников, студентов, ординаторов и аспирантов.
Повышение тарифов в столичном правительстве также объяснили индексацией — там отметили, что в среднем по году повышение составляет 3%.
С февраля 2020 года вступают в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие крупные — вплоть до 5 млн рублей, — штрафы для СМИ-иноагентов, нарушивших установленные правила работы.
Сам термин был введен в 2017 году, когда был принят закон о СМИ — иностранных агентах. По нему такой статус получают издания, зарегистрированные за рубежом и получающие финансирование из зарубежных источников. Закон обязывает средства массовой информации сопровождать все материалы соответствующей маркировкой — она также должна присутствовать на сайте или в социальных сетях. Перепечатывать материалы тоже можно, только указав, что они взяты из СМИ, имеющего статус иностранного агента. Иначе речь будет идти о нарушении.
Поправки также предусматривают введение штрафов за нарушение установленных правил. За первое нарушение гражданам придется заплатить штраф в размере 10 тыс. рублей, должностным лицам — 50 тыс. рублей, юридическим лицам — до 500 тыс. рублей.
При повторном нарушении для граждан штраф увеличивается до 50 тыс. рублей, для должностных лиц — до 100 тыс. рублей, для юридических лиц — до 1 млн рублей.
Если нарушение допускалось больше двух раз в течение года, оно считается грубым. В этом случае физических лиц может ждать штраф в размере 100 тыс. рублей или административный арест на 15 суток, должностных лиц — штраф в размере до 200 тыс. рублей. Юридическим лицам придется заплатить до 5 млн рублей.
С начала февраля при совершении покупки в торговых автоматах можно будет обойтись без бумажных чеков. В силу вступают требования принятого летом федерального закона № 192-ФЗ.
Согласно документу, если на дисплеях автоматов отображается QR-код, а смартфон покупателя может его считывать, то достаточно будет просто отсканировать код и сохранить чек в электронном виде.
Если QR-кода на экране нет или у покупателя нет возможности его отсканировать, чеки должны предоставляться по-прежнему.
Наконец, в России откажутся почти от 4 тыс. распоряжений, законов и постановлений, принятых преимущественно еще в советские годы. Работа по пересмотру устаревших требований, многие из которых просто невозможно исполнять в нынешних реалиях, ведется с 2012 года в рамках так называемой «регуляторной гильотины».
В начале 2010-х в Минюсте говорили примерно о 40 тыс. правовых актов, подлежавших пересмотру.
В этот раз, например, в списки попало почти 3,7 тыс. документов, принятых в период с 1920-х по 1991 год. В их числе — постановление Совета Народных Комиссаров СССР от 1923 года «О мерах борьбы с проказой», постановления ЦИК СССР о квартплате и «О государственной монополии на опий» от 1926 года, постановление СНК СССР «О прыжках с парашютами» от 1935 года и постановление Совета министров СССР «О переходе к применению договорных розничных цен на отдельные виды товаров народного потребления» от 1990 года.
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