«Единая Россия» просит Минтруд защитить права блокадницы из Санкт-Петербурга
1 февраля 2020 11:38
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Партия призывает Минтруд разобраться в ситуации, когда городское бюро медико-социальной экспертизы направило 80-летнюю блокадницу на постановку на учет с целью трудоустройства
«Единая Россия» просит Минтруд разобраться в ситуации, когда бюро медико-социальной экспертизы Санкт-Петербурга направило 80-летнюю блокадницу на постановку на учет с целью трудоустройства, и защитить права пожилой женщины. Об этом говорится в обращении сопредседателя рабочей группы Генерального совета партии по поддержке гражданского общества, депутата Госдумы Сергея Боярского на имя министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова.
«В открытых источниках информации распространяются сведения о случае отказа переосвидетельствования с целью получения второй группы инвалидности жителю блокадного Ленинграда Ольги Михайловны Будариной, перенесшей полостную онкологическую операцию в августе 2019 году. Отказ с рекомендацией обратиться в комитет по труду и занятости населения для постановки на учет с целью трудоустроиться был выдан ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по г. Санкт-Петербургу», который находится в подчинении Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации», – отметил он.
«Это абсолютно недопустимо, мы должны исключить формальный подход чиновников, особенно когда дело касается старшего поколения, наших ветеранов. Будем добиваться восстановления прав блокадницы», – подчеркнул Боярский.
Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге 80-летнюю блокадницу, перенесшую тяжелую операцию и обратившуюся за получением второй группы инвалидности вместо третьей, направили на трудоустройство. По данным СМИ, пожилая женщина обратилась в городское бюро медико-социальной экспертизы, где ей не только отказали в переосвидетельствовании, но и рекомендовали обратиться в Комитет по труду и занятости населения для постановки на учет в органах занятости для поиска работы.
Позже в документах, выданных блокаднице обнаружилась грубая ошибка: был указан неправильный трудовой стаж – 22 года вместо реальных 58 лет. Однако, по мнению самой Будариной, чиновники ошиблись не только в возрасте, но и неверно оценили состояние ее здоровья, сообщается на сайте ЕР.
Депутат Госдумы Александр Хинштейн прокомментировал инцидент в своем твиттере: "Очередной пример бездушия чиновников @MintrudRF. Необходимо срочно пересматривать подходы к переосвидетельствованию инвалидов. Соответствующие предложения @er_novosti уже готовит".
«Единая Россия» просит Минтруд разобраться в ситуации, когда бюро медико-социальной экспертизы Санкт-Петербурга направило 80-летнюю блокадницу на постановку на учет с целью трудоустройства, и защитить права пожилой женщины. Об этом говорится в обращении сопредседателя рабочей группы Генерального совета партии по поддержке гражданского общества, депутата Госдумы Сергея Боярского на имя министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова.
«В открытых источниках информации распространяются сведения о случае отказа переосвидетельствования с целью получения второй группы инвалидности жителю блокадного Ленинграда Ольги Михайловны Будариной, перенесшей полостную онкологическую операцию в августе 2019 году. Отказ с рекомендацией обратиться в комитет по труду и занятости населения для постановки на учет с целью трудоустроиться был выдан ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по г. Санкт-Петербургу», который находится в подчинении Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации», – отметил он.
«Это абсолютно недопустимо, мы должны исключить формальный подход чиновников, особенно когда дело касается старшего поколения, наших ветеранов. Будем добиваться восстановления прав блокадницы», – подчеркнул Боярский.
Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге 80-летнюю блокадницу, перенесшую тяжелую операцию и обратившуюся за получением второй группы инвалидности вместо третьей, направили на трудоустройство. По данным СМИ, пожилая женщина обратилась в городское бюро медико-социальной экспертизы, где ей не только отказали в переосвидетельствовании, но и рекомендовали обратиться в Комитет по труду и занятости населения для постановки на учет в органах занятости для поиска работы.
Позже в документах, выданных блокаднице обнаружилась грубая ошибка: был указан неправильный трудовой стаж – 22 года вместо реальных 58 лет. Однако, по мнению самой Будариной, чиновники ошиблись не только в возрасте, но и неверно оценили состояние ее здоровья, сообщается на сайте ЕР.
Депутат Госдумы Александр Хинштейн прокомментировал инцидент в своем твиттере: "Очередной пример бездушия чиновников @MintrudRF. Необходимо срочно пересматривать подходы к переосвидетельствованию инвалидов. Соответствующие предложения @er_novosti уже готовит".
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