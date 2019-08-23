Более 130 лесных пожаров действует в регионах России
23 августа 2019 09:08
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Более 130 лесных пожаров на площади почти 44 тысячи гектаров действует в регионах России на утро пятницы. Об этом сообщила "Авиалесоохрана".
Уменьшению количества возгораний способствовала дождливая погода. На ликвидации очагов задействовано полторы тысячи человек, 80 единиц техники, более 50-ти воздушных судов. Наибольшее количество лесных пожаров действует в Красноярском крае, передает Радио Маяк.
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