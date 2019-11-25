Авиакомпания Finnair отменила все рейсы в Россию и обратно

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Таким образом перевозчик проводит забастовку солидарности с почтальонами. Последние протестуют с 11 ноября. Основа спора – перевод почтальонов из одного юридического лица почтовой организации в другое.Finnair выполняет до шести рейсов ежедневно в Москву, из которых три рейса собственных, другие три выполняется совместно с "Аэрофлотом" по соглашению код-шеринг. В Санкт-Петербург Finnair является единственным перевозчиком, передает Радио Маяк.