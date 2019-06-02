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В России тушат возгорания на общей площади свыше 9 тысяч гектаров

2 июня 2019 10:01
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В России тушат возгорания на общей площади свыше 9 тысяч гектаров
Об этом говорится в сообщении пресс-службой федеральной Авиалесоохраны.

Силы пожарных были сосредоточены на крупных очагах в Забайкальском крае, Иркутской области, Республике Тыва и в Красноярском крае. Возгорания в лесах также отмечаются в Бурятии, в Тюменской, Архангельской областях и в Мордовии на землях заказника. К ликвидации огня привлечены свыше 1200 человек, задействовано 226 единиц техники, на мониторинге находятся 46 воздушных судов, на тушении – 11 судов. В минувшие сутки удалось потушить 26 очагов. Режим ЧС действует на всей территории Республики Тыва и в одном районе Забайкальского края. Особый противопожарный режим введен в 43 регионах РФ, передает Радио Маяк.
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