В Китай начали поставлять российское растительное масло, печенье, шоколад и пряники
20 июля 2019 10:38
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Российские производители начали поставлять в Китай растительное масло, печенье, шоколад и пряники, передает РИА "Новости". Как сообщил вице-президент Alibaba Group Брайан Вонг, особо популярным товаром среди жителей Поднебесной являются пряники.
За последний месяц только один магазин продал 50 тысяч упаковок этого кондитерского изделия. Также у китайцев большим спросом пользуются российские косметические товары, пищевые добавки и изделия ручной работы. Вонг подчеркнул, что в Китае достаточно продуктов, однако Россия сильна в мясном и молочном производстве, а также в добыче рыбы. "Важнее тот факт, что все эти продукты полезны, безопасны и даже иногда относятся к категории органических", – заявил вице-президент Alibaba Group.
Фото: pixabay.com
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