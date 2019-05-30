Ученые рассказали о пользе красного мяса в борьбе с опасной болезнью
30 мая 2019 10:55
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К такому выводу пришли ученые из Университета Кертина и Австралийского национального университета, пишет MedicalXpress.
В своем исследовании специалисты изучили данные о состоянии здоровья 840 человек с целью изучить влияние средиземноморской диеты с необработанным мясом (говядина, баранина, свинина) на развитие начальной стадии демиелинизации центральной нервной системы, которая предшествует рассеянному склерозу.
По словам ведущего автора исследования Люсинды Блэк, способствовать появлению рассеянного склероза может неправильное питание, поэтому было важно установить, может ли диета изменить ход болезни.
Оказалось, что употребление 65 г мяса в день может затормозить развитие заболевания.
«Предыдущие исследования показывают, что средиземноморская диета может помочь снизить риск некоторых проблем со здоровьем, включая сердечно-сосудистые заболевания, диабет, рак, болезнь Альцгеймера и деменцию, а также улучшить общую продолжительность жизни. Теперь есть неопровержимые доказательства того, что средиземноморская диета также снижает риск развития рассеянного склероза», — сказала доктор.
Ученые отметили, что такой эффект достигается за счет наличия белков, железа, кали, витамина D и витаминов группы В в красном мясе.
Рассеянный склероз — это хроническое аутоиммунное заболевание, которое характеризуется разрушением центральной нервной системы. Эффективных методов лечения болезни пока не найдено.
В марте ученые выяснили, что употребление сладких напитков усугубляет тяжесть симптомов рассеянного склероза, пишут "Известия".
Фото pixabay.com
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