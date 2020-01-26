Российские фигуристки забрали всё золото континентального первенства
26 января 2020 12:50
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Чемпионат Европы по фигурному катанию завершился тотальным триумфом российских спортсменов. В женском одиночном катании был только один вопрос: как распределят первые три места между собой Алёна Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова. Все три ученицы Этери Тутберидзе не избежали падений, но всё равно оказались на две головы сильнее конкуренток.
Первой на лёд выходила действующая чемпионка России Анна Щербакова. Она чисто исполнила два четверных прыжка: лутц в каскаде с тройным тулупом и сольный флип. А вот с сольного четверного лутца фигуристка упала.
Александра Трусова убрала из своей программы два четверных прыжка, но в итоге смогла чисто исполнить только один из трёх: четверной тулуп в каскаде с тройным тулупом.
Алёна Косторная идеально исполнила два тройных акселя, однако упала с тройного лутца. Тем не менее её запаса после короткой программы хватило, чтобы опередить своих соперниц и стать чемпионкой Европы в свой дебютный сезон на взрослом уровне, пишет Лайф.
Фото pixabay.com
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