Я нашел ошибку
Главные новости: 
По словам Грефа, на сегодня рубль достаточно стабилен, поэтому хранить сбережения лучше всего в национальной валюте.
Греф рассказал, в какой валюте хранит сбережения
Игнатьева рассказала, что ее супруг давно знаком с сотрудником МЧС и специально решил над ним пошутить.
Жена главы Чувашии прокомментировала скандал вокруг "шутки" чиновника
Утром футболисты провели восстановительную тренировку, затем команда вылетела в Россию.
"Крылья" завершили первый турецкий сбор
Водителя в Жигулевске задержали с наркотиками в салоне
Водителя в Жигулевске задержали с наркотиками в салоне
Российские фигуристки забрали всё золото континентального первенства.
Российские фигуристки забрали всё золото континентального первенства
В Самаре задержали иностранца с поддельными водительскими правами
В Самаре задержали иностранца с поддельными водительскими правами
Сотрудники Госавтоинспекции Чапаевска провели мероприятие «Автобус»
Сотрудники Госавтоинспекции Чапаевска провели мероприятие «Автобус»
В Самарской области объявлен жёлтый уровень опасности из-за снега
В Самарской области объявлен жёлтый уровень опасности из-за снега
сегодня  Воскресенье,26 января, 17:41
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -2 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 26/01:
USD 61.8
-0.15
EUR 68.29
-0.4
Новости /  В стране  

Российские фигуристки забрали всё золото континентального первенства

26 января 2020 12:50
152
Российские фигуристки забрали всё золото континентального первенства.
Все три ученицы Этери Тутберидзе заняли пьедестал.

Чемпионат Европы по фигурному катанию завершился тотальным триумфом российских спортсменов. В женском одиночном катании был только один вопрос: как распределят первые три места между собой Алёна Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова. Все три ученицы Этери Тутберидзе не избежали падений, но всё равно оказались на две головы сильнее конкуренток.

Первой на лёд выходила действующая чемпионка России Анна Щербакова. Она чисто исполнила два четверных прыжка: лутц в каскаде с тройным тулупом и сольный флип. А вот с сольного четверного лутца фигуристка упала.

Александра Трусова убрала из своей программы два четверных прыжка, но в итоге смогла чисто исполнить только один из трёх: четверной тулуп в каскаде с тройным тулупом.

Алёна Косторная идеально исполнила два тройных акселя, однако упала с тройного лутца. Тем не менее её запаса после короткой программы хватило, чтобы опередить своих соперниц и стать чемпионкой Европы в свой дебютный сезон на взрослом уровне, пишет Лайф.

Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Видео
20 января 2020  10:51
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео.
Социум
356
3 января 2020  13:53
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
Он расположен в ТРК "Московский".
Социум
1917
31 декабря 2019  10:45
Т Плюс поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
«Т Плюс» поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности.
ЖКХ
694
21 декабря 2019  11:25
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
 Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом.  Происшествия
1584
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
1321
5 декабря 2019  12:16
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование.
Здравоохранение
898
Весь список

Фоторепортажи
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
909
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
1354
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
1457
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
1718
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2816
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
3348
Весь список

Мероприятия
В Самаре пройдет акция «Ленточка Ленинградской Победы»
В Самаре временно ограничат движение транспорта в связи с проведением лыжной гонки «Лыжня России»
В год 75-летия Победы школьники СО познакомятся с творчеством их земляка – фронтового корреспондента Николая Финикова
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные