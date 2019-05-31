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Новогодние каникулы в 2020 году станут короче

31 мая 2019 10:38
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Новогодние каникулы в 2020 году станут короче
Нерабочими на Новый год и Рождество являются дни с 1 по 8 января.

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) 31 мая рассмотрит проект постановления правительства о переносе праздничных дней в 2020 году.
Согласно документу, в период с 2018 по 2019 годы россияне отдыхали во время новогодних праздников 10 дней. В следующем году каникулы сократятся до восьми.

По Трудовому кодексу, нерабочими на Новый год и Рождество являются дни с 1 по 8 января.

Однако прошлом году 30 и 31 декабря выпадали на субботу и воскресенье, поэтому они автоматически присоединялись к каникулам, а годом ранее субботу 29 декабря перенесли на понедельник 31, что также продлило отдых.

В этом году 30 и 31 декабря выпадают на начало недели, поэтому будут рабочими.

При этом проект правительства предлагает перенести выходные дни 4 и 5 января (суббота и воскресенье) на понедельник и вторник 4 и 5 мая.

Кроме того, в честь Дня защитника Отечества выходные предлагается установить с 22 по 25 февраля, в честь Международного женского дня — с 7 по 9 марта, Праздника весны и труда — с 1 по 5 мая, а Дня победы — с 9 по 11 мая.

На День России граждане страны смогут отдохнуть с 12 по 14 июня, а в День народного единства — 4 ноября.

Ранее в декабре в Совете Федерации предложили ввести еще один выходной день, пишут "Известия".

Фото pixabay.com
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