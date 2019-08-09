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Минсельхоз настаивает на уничтожении санкционных продуктов

9 августа 2019 13:19
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Минсельхоз настаивает на уничтожении санкционных продуктов
В ведомстве отметили, что это может способствовать расширению нелегального оборота.

Министерство сельского хозяйства страны не поддержало идею ввести запрет на уничтожение санкционных продуктов. Там отметили, что ее реализация может способствовать расширению нелегального оборота.

В письме заместителя главы Минсельхоза Оксаны Лут сказано, что санкционная продукция ввозится в Россию обычно с поддельными документами, либо без них. Это может привести к риску причинения вреда жизни и здоровью граждан, так как с товаром могут быть занесены опасные карантинные организмы и болезни.
По словам замглавы, введение запрета на уничтожение «может создать дополнительные условия для нелегального оборота запрещенных к ввозу товаров». Так, может быть создана опасность из-за нарушений правил ввоза товаров. У продуктов могут отсутствовать подтверждающие их происхождение документы, а также ветеринарные и фитосанитарные сертификаты и маркировки.

«Специальные экономические меры носят временный характер, а конкретные действия в рамках специальных экономических мер могут меняться в соответствии с развивающейся внешней экономической и политической обстановкой», – уточнила Лут.
По этой причине, как сказано в письме, Минсельхоз РФ в отношении к санкционной продукции придерживается позиции по ее уничтожению, передает ТАСС.

«ФедералПресс» напоминает, что ранее вице-премьер правительства РФ Алексей Гордеев предложил прекратить давить бульдозерами санкционные продукты. Чиновник высказал мнение, что нужно проработать вопрос об использовании продуктов, изъятых в ходе проверок, по назначению. После этого данную информацию прокомментировали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, «санкционка» не должна превращаться в поле деятельности для злоупотребления.

Фото: pixabay.com
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