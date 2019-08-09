Минсельхоз настаивает на уничтожении санкционных продуктов
9 августа 2019 13:19
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Министерство сельского хозяйства страны не поддержало идею ввести запрет на уничтожение санкционных продуктов. Там отметили, что ее реализация может способствовать расширению нелегального оборота.
В письме заместителя главы Минсельхоза Оксаны Лут сказано, что санкционная продукция ввозится в Россию обычно с поддельными документами, либо без них. Это может привести к риску причинения вреда жизни и здоровью граждан, так как с товаром могут быть занесены опасные карантинные организмы и болезни.
По словам замглавы, введение запрета на уничтожение «может создать дополнительные условия для нелегального оборота запрещенных к ввозу товаров». Так, может быть создана опасность из-за нарушений правил ввоза товаров. У продуктов могут отсутствовать подтверждающие их происхождение документы, а также ветеринарные и фитосанитарные сертификаты и маркировки.
«Специальные экономические меры носят временный характер, а конкретные действия в рамках специальных экономических мер могут меняться в соответствии с развивающейся внешней экономической и политической обстановкой», – уточнила Лут.
По этой причине, как сказано в письме, Минсельхоз РФ в отношении к санкционной продукции придерживается позиции по ее уничтожению, передает ТАСС.
«ФедералПресс» напоминает, что ранее вице-премьер правительства РФ Алексей Гордеев предложил прекратить давить бульдозерами санкционные продукты. Чиновник высказал мнение, что нужно проработать вопрос об использовании продуктов, изъятых в ходе проверок, по назначению. После этого данную информацию прокомментировали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, «санкционка» не должна превращаться в поле деятельности для злоупотребления.
Фото: pixabay.com
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