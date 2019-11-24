Владимир Путин призвал членов «Единой России» поднимать острые вопросы в регионах
24 ноября 2019 09:49
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Владимир Путин призвал членов «Единой России» поднимать острые вопросы в регионах и стараться решать проблемы своими силами, не дожидаясь, пока граждане расскажут о них в ходе прямой линии с президентом. Об этом он заявил на съезде партии.
Глава государства напомнил, что ответственность у каждого члена партии велика, морального права что-то недоделать или схалтурить, а также прикрывать свою несостоятельность популизмом нет. Кроме того, президент отметил, что россиянам нужно обеспечить заметные позитивные перемены, и сделать доступным их участие в совместной работе по всем национальным проектам.
Путин также заявил, что "Единая Россия" может доказать своё лидерство заботой о людях, партия отстаивает традиционные ценности и поддержку сильного гражданского общества. По его словам, главная оценка и ориентир для работы партии – мнение россиян о текущей ситуации, во всех сферах жизни, передает Радио Маяк.
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